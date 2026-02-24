Эксперт НИУ МИЭТ Девяткин заявил, что оформление займа через биометрию сократит число случаев мошенничества

С 1 марта в России вступает в силу закон, который обязывает клиентов подтверждать свою личность с помощью биометрических данных при дистанционном оформлении займов в микрофинансовых организациях. Такое нововведение поможет сократить количество мошеннических преступлений, сообщил заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

По его словам, микрофинансовые организации часто халатно относятся к требованиям рынка кредитования. Из-за этого деньги иногда получают не те люди, на чье имя они оформлены.

Сейчас большинство микрофинансовых учреждений производят верификацию через портал «Госуслуги». Однако это не всегда работает правильно. Поэтому инициатива использования единой биометрической системы для верификации пользователей — хорошая идея, отметил эксперт.