Диетолог Русакова связала рост живота при нормальном весе с хроническим стрессом

Увеличение объема талии при нормальном весе и стройных руках может указывать на хронический стресс и повышенный уровень кортизола. Об этом сайту «Абзац» рассказала диетолог Дарья Русакова.

По словам специалиста, в стрессовых условиях организм активирует защитные механизмы: висцеральный жир начинает накапливаться вокруг внутренних органов, из-за чего живот становится упругим и выпуклым на ощупь, отметил KP.RU.

Эксперт добавила, что избавиться от таких отложений с помощью жестких ограничений в питании практически невозможно — дефицит калорий воспринимается организмом как новая угроза. Кроме того, вес с трудом снижается даже при регулярных тренировках. Для решения проблемы Русакова рекомендовала сочетать коррекцию рациона с нормализацией психологического состояния.