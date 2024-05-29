Переход на наличные и зарплаты в конвертах. Плюсы и минусы налоговой реформы

В России предложили ввести пятиступенчатую шкалу по НДФЛ с увеличением ставки от 13% до 22%. Изменения в законодательство одобрили, они вступят в силу с 2025 года. Плюсы и минусы реформы — в материале 360.ru.

Побочные эффекты В поддержанном правкомиссией законопроекте налоговой реформы Минфин объявил обеспеченными россиян с доходом более 200 тысяч рублей в месяц. По новой методологии средний класс, который обложат повышенной ставкой, вычислят путем умножения средней зарплаты в том или ином регионе на полторы или две единицы, объяснил 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. «Есть определенные нюансы, связанные с коммуникацией этих изменений. С точки зрения экономической логики это, естественно, повышение эффективной ставки налогообложения», — сказал он. Специалист предупредил, что у прогрессивной шкалы налогообложения в таком виде есть несколько побочных эффектов. Во-первых, она спровоцирует распространение зарплат в конвертах и поиск новых схем оптимизации. Во-вторых, рост налога на вклады лишит россиян мотивации нести наличные в банк.

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Позитивные моменты Россия всегда славилась плоской шкалой налогообложения, которая существовала более 30 лет. Бархота назвал ее важным фактором привлекательности страны. Пока тяжело спрогнозировать последствия такой реформы, отметил эксперт. Позитивным моментом в этой ситуации Бархота назвал вероятность того, что крупные работодатели могут задуматься о компенсации выпадающих доходов, то есть повышении окладов.

Второй положительный момент связан с педагогической функцией. Обратив внимание на повышение эффективной ставки налога, население и экспертное сообщество оценит, насколько таким же важным является налоговая функция, так же, как инфляция. Андрей Бархота эксперт финансового рынка

По мнению специалиста, эта налоговая реформа заставит население взглянуть на ситуацию по-новому. «Если это учитывать, то, конечно, изменения надо готовить на гораздо более серьезном уровне. <…> Требуется информационное сопровождение, идеологическое обоснование, более глубокая проработка», — заключил эксперт.

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Необходимость повышения прямых налогов Минфин предложил расширить прогрессивную шкалу НДФЛ, снизив порог годового дохода для применения ставки 15% до 2,4 миллиона рублей и введя еще три ступени с максимальной ставкой 22% для доходов свыше 50 миллионов рублей. Изначально, еще в ходе парламентских случаев, порог ставки 15% должен был начинаться от дохода в 150 тысяч рублей в месяц. В итоговом предложении Минфин этот порог поднял до 200 тысяч. Цифра разумная, заявил 360.ru депутат депутат Госдумы Сергей Колунов. «Почему необходимо повышение прямых налогов? Все просто. Государство с каждым годом становится все более социальным — появляется все больше программ поддержки, строится все больше учреждений здравоохранения, спорта, культуры. Все это требует средств. Но здесь именно „повышение во благо“ — да, налоги увеличатся, но, вместе с тем, возрастет и комфорт жизни в России», — подчеркнул парламентарий. Экономист Валерий Корнеев заявил, что предложенные Минфином изменения выглядят достаточно обоснованными. Эксперт не увидел резких изменений, которые могли бы кому-то нанести серьезный ущерб.