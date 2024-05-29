Никакого серьезного ущерба. Что изменится в налогах для россиян?

Минфин России представил проект изменений в налоговом законодательстве. НДФЛ теперь будут рассчитывать по прогрессивной шкале — чем больше зарплата, тем больше налоговая ставка. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2025 года. Экономист Валерий Корнеев в беседе с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко объяснил, что изменится для россиян после реформы.

С одной стороны, изменилась налоговая нагрузка на индивидуальных предпринимателей — со 160 до 240 миллионов рублей. С другой стороны, теперь при превышении определенного порога бизнесмены начнут платить НДС по ставке либо 5%, либо 7%.

«Они могут выбрать: либо платить НДС 20% по схеме „доходы минус расходы“, либо платить НДС 5% или 7% в зависимости от оборота. Это сделано для того, чтобы исключить уход от налогов из-за дробления бизнеса. <…> Люди с большим торговым оборотом делают так, что их бизнес дробится, регистрируют огромное количество ИП, и таким образом сокращают свои налоговые расходы. В общем, сейчас эту лазейку Минфин закрыл», — объяснил эксперт.

Он назвал это положительным решением. Изменения, которые предложило ведомство, выглядят достаточно обоснованными.

«Никаких таких резких изменений, которые могли бы нанести кому-то серьезный ущерб, я не усмотрел», — заключил Корнеев.

В Минфине отметили, что параметры справедливой налоговой системы «выработаны вследствие широкой общественной дискуссии». Благодаря новому механизму сократятся неравенство в обществе и экономике.