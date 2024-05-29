Симоньян назвала последствия перехода к прогрессивной шкале НДФЛ

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что 97% россиян не ощутят увеличения налогов при переходе к прогрессивной шкале НДФЛ, а также не будут переплачивать. Об этом она сказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» .

«Я рада поздравить всю разумную часть бизнеса, работающих людей и вообще наш народ с тем, что „справедливизация“ наконец наступает. Наше государство уже впрямую приступило к перенастройке налоговой системы», — сказала журналистка.

Она отметила, что благодаря новому механизму семьи с детьми будут меньше платить налогов. В конце года такие граждане получат «новогодний бонус» — им вернут частично выплаченные налоги.

Ранее Минфин предложил ввести вычеты по подоходному налогу для россиян при сдаче нормативов ГТО и ежегодном прохождении диспансеризации. Эту идею внесли во время обсуждения вопроса по совершенствованию налоговой системы.