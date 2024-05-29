Кабмин назначил дату рассмотрения проекта налоговой реформы

Ближайшее заседание правительства России пройдет 30 мая. На нем рассмотрят поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, сообщила пресс-служба кабмина.

Пакет законопроектов разработал Минфин. В него включили поправки в закон о бюджете на 2024–2026 годы, изменения Налогового и Бюджетного кодекса. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила их и вынесла на рассмотрение членами правительства. Заседание пройдет 30 мая.

На следующем этапе законопроект о налоговой реформе передадут в Госдуму. Пресс-служба кабмина заявила, что его рассмотрят с участием экспертного сообщества, представителей бизнеса и общественников.

Президент России Владимир Путин поручил донастроить налоговую систему, пересмотреть нагрузку на бизнес и улучшить инвестклимат. Источники издания «Ведомости» заявили, что авторы законопроекта обсуждали изменение НДФЛ и налоговые льготы.