Сегодня 17:42 «Деньги украли». Миллиарды рублей на «планшеты Чубайса» осели за границей Депутат Свинцов призвал арестовать участников кражи денег на «планшетах Чубайса» 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press Эксклюзив

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Более 13 миллиардов рублей похитили в компании «Пластик Лоджик» — ее учреждали для выпуска гибких «планшетов Чубайса», которые должны были заменить школьные учебники. Бывший глава госкорпорации показывал прототип гаджета Владимиру Путину еще в 2011 году, а теперь выяснилось, что для создания чудо-техники не было ни мощностей, ни квалифицированных сотрудников. В растрате заподозрили бывшего гендиректора «Пластик Лоджик» Бориса Галкина — его арестовали. В чем суть преступной схемы — в материале 360.ru.

Дело на миллиарды О причастности к хищению Бориса Галкина, ранее занимавшего должность главы «Пластик Лоджик», стало известно накануне. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что «Роснано» учредило эту компанию в 2010 году для производства дисплеев и гаджетов с использованием электроники нового поколения. Речь идет о так называемых гибких планшетах, или «планшетах Чубайса», — именно так назвали чудо техники, которое сам Анатолий Чубайс в 2011 году показывал президенту Владимиру Путину. «Несмотря на отсутствие у ООО „Пластик Лоджик“ производственных мощностей и квалифицированного персонала для создания инновационного производства, в период 2010–2020 годов на счета организации предыдущим топ-менеджментом АО „Роснано“ переведено более 13 миллиардов рублей, полученных из бюджета Российской Федерации», — уточнили в ФСБ.

Фото: РИА «Новости»

Следствие установило: под руководством Галкина никакого производства не появилось. Деньги же, которые выделили из федерального бюджета, вывели за границу. С 2020 года бывший гендиректор «Пластик Лоджик» скрывался от правоохранительных органов за рубежом. В этом году он решил вернуться на родину — тут-то его и задержали. Силовики продолжают оперативно-следственные действия. Вскоре выяснилось, что махинации с технологиями нанесли гораздо больший вред. По неподтвержденным данным, ущерб от всех проектов «Роснано» до 2020 года составляет более 40 миллиардов рублей. Цифра не окончательная — правоохранители устанавливают, через какие еще проекты могли действовать мошенники. В начале февраля стало известно, что «Роснано» обратится в Арбитражный суд Москвы с требованием признать банкротом ООО «Пластик Лоджик». В 2010–2012 годах ирландский разработчик Plastic Logic получил от российской госкорпорации около 7,1 миллиарда рублей инвестиций. Галкину же официально предъявили обвинение в растрате денежных средств, выделенных «Роснано». Суд арестовал функционера в конце августа, напомнил «Коммерсант».

Кто такой Борис Галкин До недавнего времени у бывшего гендиректора компании был свой Telegram-канал, в котором он рассказывал о себе и путешествиях. Галкин называл себя «квантовым воином», акселератором брендов «Круче Гуччи», главой компании на Бали, а также обещал выводить товары на популярные российские и зарубежные маркетплейсы, сообщило издание Life.ru. Несмотря на позиционирование себя как успешного менеджера, все возглавляемые Галкиным проекты были убыточны. Кроме «Пластик Лоджик», он руководил «дочками» «Роснано» — «Клин Айди», «ТК „Новэл“», «Инмоушн» и «Сигма.Новосибирск». Зарегистрирован 41-летний бизнесмен в Москве на Космодамианской набережной. В своих соцсетях он проводил вебинары и интересовался, как получить визу КНР по лессе-пассе. Этот документ позволяет гражданам Израиля в безвизовом режиме посещать многие страны мира. В 2020 году Борис Галкин решил покинуть Россию.

Куда пропали деньги «Роснано» Летом 2011 года Анатолия Чубайса посетила идея — и он решил оснастить школьников в России планшетами. По задумке, они должны были заменить всю печатную литературу, что облегчило бы рюкзаки. Чудо-технику даже показали Владимиру Путину, после чего взялись за реализацию. Родителям пообещали: гаджеты будут стоить около 12 тысяч рублей, а первые партии ожидали уже в 2014 году.

Фото: РИА «Новости»

Права на технологию, позволяющую «крутить и гнуть» планшеты, были у британской компании Plastic Logic. Следствие выяснило, что именно в этот патент «Роснано» и вложило первые 230 миллионов долларов. Стороны договорились о строительстве завода в Зеленограде, однако после поступления денег стратегия изменилась — британцы отказались ставить разработку на конвейер. В 2016 и 2019 годах российская госкорпорация пыталась реанимировать проект. Последовали очередные переводы денег, однако оживить партнеров с Туманного Альбиона не удалось. «Выпуск гаджетов реально и не планировался, а целью проекта был вывод денег за рубеж», — процитировал Life.ru первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксану Дмитриеву. Еще в 2014 году она уточняла, что в сотрудничестве с Plastic Logic имели место «факты мошенничества при кредитовании». Аналитики Счетной палаты выяснили, что средства могли вывести за границу через ЗАО «Пластик Лоджик», которую и возглавлял Борис Галкин. Под поручительство «Роснано» компания взяла несколько крупных кредитов и в виде займов выдала их Plastic Logic Luxemburg. Так миллиарды рублей оказались в Люксембурге.

Найти и арестовать Необходимо установить личности и задержать всех участников мошеннической схемы, заявил 360.ru зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. «Хищение денежных средств произошло не в момент приобретения, скажем так, фальшивой технологии, потому что технология существующая, и ее подтвердили наши специалисты, ученые и техники, но деньги похитили именно в процессе приобретения оборудования и строительства самого предприятия. Вот это, конечно, абсолютно недопустимо, и, если такая возможность появится, арестовать, где бы они не находились, всех участников этой мошеннической схемы — конечно, мы будем очень рады», — подчеркнул парламентарий.

Фото: РИА «Новости»

Он объяснил, что приобретенная технология интересна и практична, ее можно использовать и в смартфонах, и в больших форматах — например, в уличных экранах или телевизорах с изогнутыми экранами. «Эта технология имеет место быть, она, возможно, нужна, и, может быть, в большей степени для каких-то развлечений <…> Но еще раз подчеркну, что вопрос не в том, что хорошая технология или плохая, а в том, что деньги украли и просто не построили завод. В этом основная проблема», — резюмировал Андрей Свинцов. «Роснано» долгие годы возглавлял Анатолий Чубайс. В прошлом сентябре Владимир Путин публично высказался о его отъезде из России. Глава государства подчеркнул, что Чубайс «удрал», потому что в «Роснано» нашли большую финансовую брешь. Этой весной депутат Госдумы Султан Хамзаев потребовал признать экс-чиновника иностранным агентом, а председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин выступил за экстрадицию Чубайса.