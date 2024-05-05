Чубайса потребуют признать иноагентом | 360°

Общество 05 мая 2024, 12:09 Чубайса потребуют признать иноагентом Депутат Госдумы Хамзаев потребует от Минюста признать Чубайса иноагентом Photoagency Interpress/Global Look Press

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Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев планирует обратиться в Минюст с требованием о признании бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса иноагентом. Политик подготовил соответствующий запрос, сообщило РИА «Новости».

По словам депутата, поводом для обращения в ведомство послужило открытие Центра российских исследований на средства Чубайса в Тель-Авивском университете.

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«Считаю, что министерство юстиции РФ и Росфинмониторинг, и ФСБ должны обратить внимание на данное публичное заявление израильского университета, чем там конкретно на вывезенные из страны деньги будет заниматься Чубайс и его компания, что они там собираются рассказывать», — отметил парламентарий.

Хамзаев уточнил, что Чубайс долго проработал в госаппарате, имея доступ к секретным сведениям, а также постоянно игнорировал вопросы, задаваемые обществом.

Депутат считает, что правоохранителям необходимо организовать проверку и выяснить, как Чубайс смог вывезти деньги из России, если он может финансировать сомнительные центры в Израиле.