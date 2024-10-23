Володин выступил за экстрадицию Чубайса в Россию

Бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса следовало бы вернуть в Россию. На это указал председатель Госдумы Вячеслав Володин, раскритиковав проведенную под его руководством реформу электроэнергетики.

Володин вспомнил заявления о передаче электроэнергетики в частные руки, что якобы должно было привести к наращиванию мощностей отрасли.

«Что нарастили-то? В атомной энергетике вводятся новые мощности, в гидроэнергетике. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом. А потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор», — сказал Володин, которого процитировал ТАСС.

Он призвал называть вещи своими именами и задался вопросом, где находится Чубайс.

«Вот берите его, экстрадируйте», — добавил спикер Госдумы.

Ранее он уже интересовался местонахождением экс-главы «Роснано».

Реформу энергетической отрасли провели под руководством Чубайса. По ее итогу генерирующие мощности приватизировали, оставив под контролем государства сетевую и распределительную деятельность.

«Роснано» Анатолий Чубайс возглавлял с 2008 по 2020 год.