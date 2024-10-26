Стало известно о многомиллиардных убытках из-за бывших проектов «Роснано»

ТАСС: ущерб от экс-проектов «Роснано» составил более 40 млрд рублей

Общий ущерб по реализованным до 2020 года проектам компании «Роснано» оценили примерно в 40 миллиардов рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Общий ущерб на сегодняшний день оценивается в размере свыше 40 миллиардов рублей, продолжается ревизия проектов на предмет определения точной суммы убытков», — отметил источник.

Расследование продолжается, следователи ведут сразу несколько уголовных дел. Силовики собирают данные, которые могут свидетельствовать о нарушениях, затем информацию направляют в правоохранительные органы.

ФСБ сообщала, что бывшего генерального директора дочерней компании «Роснано» ООО «Пластик Лоджик» Бориса Галкина заподозрили в хищении более 13 миллиардов рублей. Средства украли при реализации проекта по производству устройств и дисплеев на базе пластиковой электроники нового поколения.