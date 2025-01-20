20 января 2025 00:38 Мемкоин Трампа бьет рекорды. Зачем президенту крипта и можно ли на ней заработать Инвестор Томаино обвинил Трампа в хищничестве и наживе на мемкоине 0 0 0 Фото: Allison Robbert — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Деньги

Криптовалюты

Дональд Трамп

Курс валют

Деньги

Перед инаугурацией избранный президент США Дональд Трамп запустил собственную криптовалюту $TRUMP. Менее чем за день она подорожала в четыре раза, несмотря на скептические прогнозы аналитиков. 350.ru разобрался, что такое мемкоин и стоит ли в него инвестировать.

Что такое мемкоин? Мемкоинами называются заменители ценных бумаг в цифровом мире, или токены, которые связаны с мемом, явлением или известной личностью. В отличие от других криптовалют, они не имеют функционала, то есть не используются для кредитования, транзакций в компьютерных играх или оплаты комиссий. Они создаются ради шутки, а их цена зависит от популярности мемов. Среди известных мемкоинов — Dogecoin, который профинансировал бизнесмен Илон Маск. Он посвящен мему Doge с собакой породы сиба-ину и считается первой шуточной криптовалютой. Американская телезвезда Кейтлин Дженнер запустила монету JENNER, рэпер Лил Памп — LILPUMP. Их примеру последовали многие знаменитости.

Фото: Мем Doge / Unsplash

Отношение к мемкоинам неоднозначное. Криптоэксперт Сергей Михеев сравнил их покупку с азартной игрой, потому что вероятность того, что они выстрелят, невысока. Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин назвал мемкоины спекулятивными активами, потому что их стоимость зависит от популярности интернет-мемов. Мемкоин Трампа Криптовалютный токен с изображением Трампа, сделанным во время июльского покушения в Пенсильвании, поступил в продажу 17 января на таких биржах, как Coinbase Global Inc. и Binance Holdings Ltd. Политик объявил о его запуске в своей соцсети TruthSocial с призывом присоединиться к сообществу сторонников. Юридически криптовалюту запустила CIC Digital LLC, дочерняя компания Trump Organization, и Fight Fight Fight LLC, название которой перекликается со словами, которые Трамп произнес после того, как пуля задела его ухо. Они владеют 80% всех $TRUMP и получат доход от продаж. В день выхода на рынке появились 200 миллионов токенов, в ближайшие три года их количество увеличится до одного миллиарда.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Yevhenii Podshy/Global Look Press

Второй сын нового президента Эрик Трамп, который помогает управлять бизнес-операциями Trump Organization, заявил, что выпуск $TRUMP позволил запустить новый сектор бизнеса семейной империи. По его словам, эта криптовалюта стала самым популярным цифровым мемом на земле.

Менее чем за день стоимость токена выросла с семи до почти 30 долларов, а объем торгов превысил 10,5 миллиарда долларов. Судя по журналу транзакций, 80% мемкоинов Трампа остались под контролем связанных с политиком структур, один неопознанный криптокошелек накопил более 2% мемкоинов. Утром 18 января многие попытки купить токен не увенчались успехом. По одной из версий, из-за нехватки монет. Позже появилась информация, что Трамп сам мог вызвать ажиотаж вокруг своего мемкоина. Связанный с ним кошелек за 20 минут внес 52,75 миллиона долларов в пул TRUMP/USDC через платформу Meteora, что вызвало два резких скачка на графике. За что критикуют криптовалюту Трампа? Многих аналитиков смутило, что большинством токенов владеет компания Трампа. Исполнительный директор некоммерческой этической группы Campaign Legal Center Адав Ноти обвинил республиканца в наживе на президентстве. Венчурный инвестор, бывший глава платформы Coinbase Ник Томаино призвал не слушать тех, кто объявил выпуск $TRUMP событием века. Он обвинил Трампа в хищничестве и предупредил, что многие пострадают.

Трамп должен раздавать людям деньги, а не обогащать себя или свою команду на этом. Есть способ повернуть это таким образом, но неясно, пойдет ли это в этом направлении. На данный момент это выглядит как монета FTX. Ник Томаино Венчурный инвестор

Томаино сказал, что масштаб проекта полностью зависит от планов Трампа и его команды, ведь существует широкий спектр возможностей. Если для них это просто способ выкачать деньги, то $TRUMP не имеет смысла, примерно как NFT. Если же владельцы этой криптовалюты сосредоточатся на ее развитии, то она приобретет большое значение. В чем преимущества мемкоина? Однако на сайте $TRUMP указано, что не следует рассматривать токены как инструмент инвестиций. То есть Трамп предупредил, что это скорее имиджевый проект, способ выразить приверженность. «Trump Memes предназначены для выражения поддержки и взаимодействия с идеалами и убеждениями, <…> и не предназначены для того, чтобы быть или быть предметом инвестиционной возможности, инвестиционного контракта или ценных бумаг любого типа», — заявила команда президента.

Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press

В прошлом Трамп скептически относился к цифровым активам, заявляя, что биткоин похож на мошенничество, а ценность криптовалюты основана на пустом месте. Во время предвыборной гонки он изменил свое мнение. «Господству террора против криптовалют пришел конец. <…> Инновации в сфере криптовалют в Америке только начинаются», — заявил его сторонник, бывший главный операционный директор PayPal Дэвид Сакс. Выпустив собственный мемкоин, новый президент дал понять, что готов работать над развитием криптовалютной индустрии. Томаино заявил, что его порадовал уход от антикриптовалютной эры бывшего президента Джо Байдена в пользу новой эпохи Трампа. На этом фоне после переизбрания республиканца цены на криптовалюты резко подскочили, особенно на биткоин.