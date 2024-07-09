Криптоэксперт Михеев назвал покупку мемкоинов азартной игрой

На рынке криптовалюты в последнее время растет спрос на мемкоины — монетки, созданные ради шутки. Покупка таких монет — скорее не инвестиция, а азартная игра, сообщил криптоэксперт Сергей Михеев в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, очень редко монетки оказываются стабильными, вероятность, что конкретная мемкоин «выстрелит», не высока. Фактически за ними стоит только шумиха.

Мемкоины обычно продвигаются в популярных соцсетях. Главное — суметь создать ажиотаж вокруг них, чтобы цена на монету взлетела, отметил Михеев.

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