Россиянам рассказали о возможности обменять накопившиеся монеты на банкноты

У россиян есть возможность обменять накопившиеся монеты на банкноты или зачислить их на банковский счет. Об этом «Известиям» рассказала управляющая дополнительным офисом АО «Свой Банк» Ольга Дроздова.

Предварительно сортировать монеты необязательно, однако такая подготовка позволяет ускорить пересчет, отметила специалист Дроздова. Мелочь можно заранее разложить по номиналам, например отдельно собрать монеты по 50 копеек, 1 рублю и 10 рублям. В рамках акции принимаются все российские монеты, выпущенные с 1997 года, без ограничений по количеству и комиссии. Клиенты банка могут зачислить собранную сумму на свой счет.

Чаще всего у россиян остаются монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 рублей, которые накапливаются в кошельках после наличных покупок. При этом небольшие суммы многие не воспринимают как существенные, поэтому откладывают их разбор. Однако за продолжительное время может накопиться сумма, которой хватит на оплату проезда, мобильной связи или покупку продуктов.