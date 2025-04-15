15 апреля 2025 22:47 Рубль стал доходным активом на Западе. Тарифная война вывела Россию из категории изгоев Финансист Лосев: рубль укрепился к доллару из-за снижения спроса на валюту 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Деньги

Инвестиции

Рубль

Санкции

Пошлины

Курс валют

Деньги

Экономика

Рубль резко вырос и стал самой динамичной мировой валютой. Инвесторы из недружественных стран выбрали его в качестве высокодоходного актива. Как скажется на отечественной валюте развязанная США торговая война, возможен ли резкий спад и во что следует вложиться, рассказал 360.ru финансист Александр Лосев.

Укрепление рубля С начала 2025 года, по подсчетам агентства Bloomberg, рубль на внебиржевом рынке укрепился на 38% по отношению к доллару и показал самый сильный рост, обогнав даже золото. Лосев связал это с несколькими факторами.

Первый и самый важный — растет число экспортно-импортных операций и их объемов в рублях. Это значит, что наконец-то счет текущих операций по сальдо торгового баланса, по сальдо платежного баланса работают правильно, как они должны работать на укрепление валюты — если сальдо положительное, валюта укрепляется. Александр Лосев финансист

Сокращение импорта и как следствие снижение спроса на валюту стало второй причиной хорошей динамики рубля. Собеседник 360.ru заявил, что спрос на валюту падает быстрее, чем Россия получает ее по экспорту, но даже небольшого объема продаж экспортеров, 25%, достаточно для баланса в пользу нацвалюты. В-третьих, после трех лет возобновился процентный арбитраж в разных валютах, или, как называют его финансисты, carry trade. Так происходит, когда валюта с высокими процентными ставками становится интереснее и укрепляется ко всем остальным валютам с низкими ставками. «У рубля сейчас ставка максимальная, особенно реальная, то есть номинальная инфляция. Рубль интересен для этих операций. Соответственно, не только наши участники, но и иностранцы, в том числе из недружественных стран, предлагают своим клиентам покупать рубли либо через дружественных иностранцев, либо через какие-то схемы с производными финансовыми инструментами», — сказал он.

Четвертой причиной укрепления рубля финансист назвал тарифную войну президента США Дональда Трампа, в которой главный противник Штатов — это Китай. Из-за этого существуют очень большие риски для юаня, возможны девальвация и проблемы с расчетами. Поэтому люди, которые накапливали китайскую валюту, теперь пытаются избавиться от нее. Она так и не стала резервной в полном смысле этого слова. Влияние пошлин Трампа на Россию «Скажем так, они не мешают», — заявил Лосев о влиянии торговой войны на российскую экономику. Главная опасность для России в торговле даже с дружественными странами заключалась во вторичных санкциях США, объяснил финансист. Именно поэтому Китай соблюдал их, приходилось привлекать огромное количество посредников.

Теперь же, когда Трамп ввел тарифы на всех, уже можно не волноваться по поводу штрафов за торговлю с Россией, ведь американские тарифы намного выше. Александр Лосев

Кроме того, дисбаланс мировой экономики, разрушение единого комплекса мировой торговли и мировых финансов превратили Россию из изгоя в страну, которая показала устойчивость и готова продолжать торговать на своих условиях. Лосев напомнил, что у нее выстроена система передачи финансовых сообщений Центрального банка, есть карта «Мир» и другие инструменты. «Если бы не было альтернатив, нам было бы все равно. Поскольку альтернативы есть, то это, наверное, плюс. Когда Трамп разрушает обычную систему платежей, альтернатива становится очень-очень интересна, в том числе для наших партнеров», — сказал он. Инвестиции в рубль Интерес инвесторов к рублю, по прогнозу финансиста, сохранится. Особенно на фоне нормализации отношений России с США и надежды на смягчение хотя бы финансовых санкций. «Пока рубль интересен, пока есть финансовый инструмент с высокой доходностью, пока мировая экономика не упала в кризис, <…> интерес иностранцев подталкивает инвесторов к сделкам с рублем, усиливает желание приобретать рублевые активы», — заявил Лосев.

Фото: Arne Dedert/dpa / www.globallookpress.com

Он развеял страх россиян о том, что резко подскочив, рубль так же сильно рухнет. По мнению Лосева, он упадет сильнее, если Центробанк резко снизит ставку сразу в два раза. «Либо если совсем упадет нефть, закончится торговля, а Россия так и не сможет завершить реиндустриализацию экономики и будет вынуждена все, от гвоздей до посуды, покупать у Китая. Тогда да», — сказал финансист. Частным инвесторам он посоветовал вкладываться в рублевые депозиты и облигации. Особенно привлекательными финансист назвал облигации федерального займа и депозиты крупных банков.