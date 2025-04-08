Инвестэксперт Кабаков выделил облигации федерального займа на российском фондовом рынке

Директор по стратегии инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в разговоре с ИА НСН подчеркнул, что, несмотря на сложную геополитическую обстановку, существуют привлекательные инвестиционные возможности на российском фондовом рынке.

Он выделил облигации федерального займа и долгосрочные облигации, которые могут принести значительную прибыль, особенно в свете возможного снижения процентных ставок к концу года.

Помимо этого, Кабаков упомянул акции с высокой дивидендной доходностью, такие как акции ритейлера X5 Group, которые продолжают оставаться интересными для инвесторов благодаря стабильным выплатам дивидендов.