Инвестэксперт Кабаков выделил облигации федерального займа на российском фондовом рынке

Директор по стратегии инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в разговоре с ИА НСН подчеркнул, что, несмотря на сложную геополитическую обстановку, существуют привлекательные инвестиционные возможности на российском фондовом рынке.
Он выделил облигации федерального займа и долгосрочные облигации, которые могут принести значительную прибыль, особенно в свете возможного снижения процентных ставок к концу года.
Помимо этого, Кабаков упомянул акции с высокой дивидендной доходностью, такие как акции ритейлера X5 Group, которые продолжают оставаться интересными для инвесторов благодаря стабильным выплатам дивидендов.
Ребенок устроил хаос в экстренных службах Италии. Военным пришлось ехать в детсад
«Жениться не хочу». Сын Яковлевой заявил, что она останется без внуков
В Южном Бутове нашли останки человека в коллекторе
Трамп назвал Овечкина великим после рекордного гола в НХЛ
Москвичей предупредили о возможных снегопадах в мае и июне
Метровая змея заползла в квартиру к москвичке и напугала ее
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте