Торговая война Китая и США вышла за разумные пределы. Кто пострадает от запрета Boeing

Китай практически не пострадает от решения прекратить закупки самолетов Boeing благодаря собственному производству и сотрудничеству с европейским Airbus. Подробности — в материале 360.ru.

Какая альтернатива Boeing «Не думаю, что это торговое противостояние с Америкой, которое вышло за всякие разумные пределы, будет долгосрочным. И введение запрета на приобретение самолетов Boeing все-таки больше выглядит, как временная мера пока Китай с Америкой не договорятся», — сообщил в беседе с 360.ru главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Boeing, по словам Гусарова, не является безальтернативным для китайского рынка, и в случае необходимости страна сможет преодолеть отсутствие продукции этого производителя. Китай, во-первых, перейдет на самолеты Airbus европейского производства, он уже всячески демонстрирует готовность сблизиться с Евросоюзом. Во-вторых, КНР сама производит самолеты Airbus по лицензии. В-третьих, у китайской республики имеется собственный авиапром.

В Китае есть самолет — аналог Boeing и Airbus. При всех своих, условно, минусах все равно этот самолет является вполне адекватной альтернативой, и в случае наращивания объема производства Китай может заместить потребности или отсутствие Boeing на своем рынке. Роман Гусаров Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров

Но все это потребуется только в случае, если самолеты американского производства действительно прекратят поступать на китайский рынок на длительный период. Пока Китай, по мнению собеседника 360.ru, рассматривает запрет на поставки как инструмент давления или аргумент в будущих переговорах с оппонентом.

Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Китайский рынок

Некоторые финансовые потери Китай все же понесет. Авиакомпании могли уже заказать американские самолеты и при заключении контрактов внести невозвратный депозит. Гусаров объяснил, что эти деньги — гарантия того, что покупатель получит и оплатит самолет. В случае отказа они останутся Boeing. Но обычно это не такие большие суммы, всего около 15% от стоимости воздушного судна. Кроме того, произведенные самолеты придется где-то сбыть. «Дошло до ситуации, когда два спарринг-партнера на ринге бьют друг друга. И понятно, что невозможно не пропустить удар, тебе тоже достанется. Тут вопрос, кто кого ударит больней. Так вот отказ от приобретения Boeing это куда более болезненная для США история, нежели для самого Китая», — заявил он.

Boeing потеряет огромный китайский рынок сбыта, его займет конкурент — Airbus. Собеседник 360.ru оценил убытки американского производителя в десятки, а то и сотни миллиардов долларов. «Для Boeing и США, конечно же, это будет очень болезненно. А Китай, в принципе, какие-то потери понесет, но на фоне всего остального это совершенно незначительные, и сможет в достаточно короткое время эту проблему преодолеть», — сказал он. Сотрудничество России и Китая Решение правительства КНР вряд ли откроет окно возможностей для российско-китайского сотрудничества в авиастроении, уверен Гусаров. Он напомнил о попытках объединить усилия в прошлом, например, в рамках разработки широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета С929. Этот проект позиционировался как совместный, но стороны не смогли договориться, и Китай решил работать самостоятельно.

В чем заключался наш взаимный интерес? Объективно при всей сегодняшней экономической мощи Китая, наличии рынка и денег в авиастроении Китай еще заметно уступает не только западным странам, но и России в технологическом заделе. Китай только учится, догоняет. Роман Гусаров Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров

Если в боевой авиации китайский авиапром более-менее приблизился к ведущим мировым державам, то в гражданском авиастроении, по его словам, эта страна еще только набирает обороты. То, что создает Китай, заметно уступает и западным образцам, и российским новым разработкам. «Поэтому технологически мы от Китая ничего получить не можем. Наш интерес к Китаю может заключаться только в получении финансов, если это совместный проект на разработку, и доступе на китайский рынок, где большая потребность в самолетах, потому что российский рынок относительно небольшой и на нем окупить дорогостоящий проект достаточно сложно, практически невозможно», — объяснил Гусаров. Китайские партнеры, по его словам, рассчитывали получить технологии, но не готовы производить самолеты по лицензии. Российская же сторона не хотела делиться научными разработками. Поэтому потенциал сотрудничества есть, но на данном этапе стороны не заинтересованы в нем. Гусаров заявил, что Китай самостоятельно найдет замену Boeing, а Россия пойдет по пути импортозамещения и технологической независимости.