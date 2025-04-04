Дмитриев: Россия не просит о снятии санкций, поскольку ВВП растет и так

Американские санкции помогли России снизить зависимость от Запада и позволили ее ВВП расти быстрее, чем у противника. Об этом в эфире телеканала CNN заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

В прошлом году, по словам переговорщика, ВВП вырос на 4%, в то время как в Европе — на 1%. Кроме того, госдолг России составляет меньше пятой части ВВП, а не равен ему, как в ЕС.

«Так что российская экономика справляется хорошо, и мы не просим снять санкции», — подчеркнул Дмитриев.

При этом финансист отметил, что многие американские компании хотят вернуться в Россию, и приветствовал это, заявив, что подобный шаг был бы в их же интересах.

Глава РФПИ в последние два дня проводил переговоры с высокопоставленными чиновниками в Вашингтоне. Теперь, по данным Bloomberg, Белый дом замер в ожидании, когда Дмитриев доложит об итогах визита президенту Владимиру Путину.