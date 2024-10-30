Инфляция, выгода, ключевая ставка. Что нужно знать о вкладах в 2024 году

Центробанк на прошлой неделе повысил ключевую ставку до рекордного показателя в 21%. Российские банки почти сразу отреагировали на это и начали поднимать ставки не только по кредитам, но и по вкладам. 360.ru вместе с экспертами разобрался, какие виды вкладов сейчас самые выгодные, какие налоги придется платить с доходов по вкладам за 2024 год и какова реальная инфляция.

Последствия повышения ключевой ставки До конца прошлой недели ключевая ставка в России составляла 19%. В пятницу Центральный банк на очередном плановом заседании поднял ее сразу на два процентных пункта — до 21%. Вслед за этим кредитные организации начали предлагать клиентам вклады под привлекательные проценты. Основная масса банков дразнит финансовыми вложениями под 19-23% годовых. Некоторые даже предлагают 25% доходности за год. «Банкам выгодно повышать ставки по вкладам, так как они будут получать больше денег. А чем больше денежных средств будет в их распоряжении, тем больше кредитов они смогут выдать», — объяснил в комментарии для 360.ru экономист и доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев. Это подтвердил аналитик компании «Золотой монетный дом» и эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. Он подчеркнул, что Центробанк вернул все нормативы, которые ослабили сразу после начала СВО. «Теперь все нужно соблюдать. Для этого нужны деньги, поэтому кредитные организации привлекают новых клиентов повышенными ставками», — сказал Голубовский.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Налоги за доход по вкладам за 2024 год Помимо повышенных требований к банкам, ЦБ и Минфин обратили внимание на вкладчиков. В 2022 году налог на доход по вкладам отменили, однако теперь им придется заплатить в государственную казну излишки за прибыль 2023 года. Как разъяснили в Министерстве финансов, налог с процентов по вкладам по итогам 2024-го придется покрыть до декабря 2025-го. Можно не платить, если доход не превысил определенного порога. Каждый год его определяют, опираясь на показатели ключевой ставки.

Интересно Для определения порога рассчитывают максимальную ключевую ставку Центробанка за год, умноженную на один миллион рублей. Ключевая ставка декабря не будет учитываться, так как «максимальное значение ключевой ставки Банка России будет определяться из действовавших значений на начало каждого месяца соответствующего календарного года». Для определения порога рассчитывают максимальную ключевую ставку Центробанка за год, умноженную на один миллион рублей. Ключевая ставка декабря не будет учитываться, так как «максимальное значение ключевой ставки Банка России будет определяться из действовавших значений на начало каждого месяца соответствующего календарного года».

Например, максимальный показатель ключевой ставки в этом году — 21%. Аналитики предсказывают, что ее повысят на заседании ЦБ в конце декабря, но это значение уже не будут брать в расчет.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В итоге вкладчикам не придется уплачивать налог, если сумма выплаченных процентов не превысит 210 тысяч рублей (сумма вклада должна быть не более 1,1 миллиона). Сумма свыше 210 тысяч будет облагаться налогом 13%. Если доходы превысят пять миллионов рублей, то ставка налога достигнет 15%.

В 2025 году за счет налогов от доходов по вкладам Минфин рассчитывает получить в казну 251,5 миллиарда рублей.

Интересно В декабре 2024-го вкладчикам нужно будет уплатить налог с доходов по вкладам за 2023 год. Тогда необлагаемая сумма составляла 150 тысяч рублей. В декабре 2024-го вкладчикам нужно будет уплатить налог с доходов по вкладам за 2023 год. Тогда необлагаемая сумма составляла 150 тысяч рублей.

Возврат налогообложения на доход по вкладам связан с тем, что банки повысили ставки, отметил Корнеев. «Люди хранят деньги на вкладах. Сейчас налогом не будет облагаться доход до 210 тысяч рублей. Если же у человека лежит в банке более 1,1 миллиона, придется уплатить налог 13% с той суммы, которая превышает порог», — пояснил экономист. В следующем году планку еще поднимут, допустил Корнеев. Так как ставки растут, люди будут получать больший доход. Соответственно, налоги по этой статье тоже увеличатся.

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Какие вклады самые выгодные и что будет в 2025 году — мнение экспертов Голубовский предположил, что ключевая ставка будет расти еще приблизительно три-шесть месяцев. Поэтому он посоветовал оформлять срочные вклады — на короткий срок.

Интересно Срочный вклад — это вклад в банке на определенный срок, от двух недель до трех лет. Деньги и проценты по вкладу выдают клиенту в конце срока. Пополнять счет или снимать деньги, как правило, нельзя или можно, но с потерей процентов. Срочный вклад — это вклад в банке на определенный срок, от двух недель до трех лет. Деньги и проценты по вкладу выдают клиенту в конце срока. Пополнять счет или снимать деньги, как правило, нельзя или можно, но с потерей процентов.

«Сейчас выгодны краткосрочные вклады, потому что на заседании в декабре ЦБ может опять повысить ставку. Самые удачные варианты — на три месяца», — уточнил Корнеев. По его мнению, в 2025 году ключевая ставка, скорее всего, вновь вырастет. Соответственно, проценты по вкладам продолжат увеличиваться. «На сегодня выгоднее положить деньги на вклад с коротким сроком, чтобы в 2025 году переложить средства на вклады на еще более выгодных условиях», — порекомендовал экономист.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Вклады — средство против инфляции? По данным Центробанка, в конце октября 2024-го годовую инфляцию оценивали на уровне 8,4%. Ожидается, что по итогу года она составит 8-8,5%. Если сегодняшняя денежно-кредитная политика сохранится, годовая инфляция должна снизиться до 4,5-5% к 2025 году, до 4% — к 2026-му, после чего останется на целевом уровне. Правда, официальная инфляция все же отличается от реальной.

Думаю, на самом деле инфляция составляет около 15% и продолжает расти. Увеличиваются тарифы на коммунальные услуги, госпошлины на авто, все, что связано с импортом, а его у нас много. Росстат в этом плане сильно отстает от реальной ситуации. Дмитрий Голубовский эксперт по финансовым рынкам

Валерий Корнеев не согласился с коллегой. Он убежден, что все еще хуже. «Реальная инфляция за последние 2,5 года по потребительским товарам — порядка 80%, а Росстат говорит о 27% накопленной инфляции», — отметил эксперт. В такой ситуации доходы по вкладам не смогут перегнать инфляцию, даже если люди разместят свои накопления под 20-24% годовых, добавил экономист. Тем не менее, напомнил он, лучше получать хотя бы такую доходность, чем вообще никакую