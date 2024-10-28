ВТБ повысил ставки по депозитам

ВТБ повысил максимальную ставку по рублевым депозитам до 22% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Ключевая ставка впервые составляет 21%, а это значит, что время вкладчика в этом году достигает своего апогея. Банки будут реагировать на решение ЦБ, но рост ставок будет уже не столь агрессивным», — отметил зампредседателя правления Георгий Горшков.

По оценке банка, к концу года рынок привлечения вырастет на 27% и достигнет рекордных 56,3 триллиона рублей.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила рост ключевой ставки попыткой взять под контроль инфляцию. По ее словам, повышение утилизационного сбора и тарифов ЖКХ подняли инфляционные ожидания до максимальных значений за год.