ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2024–2025 годы

Банк России пересмотрел прогноз инфляции на 2024 год, увеличив его с 6,5-7% до 8-8,5%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

По мнению представителей ЦБ, при условии реализации текущей денежно-кредитной политики годовая инфляция должна снизиться до 4,5-5% к 2025 году и до 4% — к 2026-му, после чего останется на целевом уровне.

На 21 октября годовая инфляция оценивалась на уровне 8,4%. Ожидается, что по итогу 2024 года она составит 8-8,5%.

В сентябре, уточнили в Центробанке, цены с учетом сезонных колебаний возросли до 9,8% в годовом исчислении, увеличившись с 7,5% в августе. Показатель базовой инфляции также демонстрирует рост, достигнув 9,1% после 7,7% в предыдущем месяце.

Ранее ЦБ поднял ключевую ставку до рекордного уровня в 21%. При этом прошлое повышение с 18 до 19% было в сентябре этого года.