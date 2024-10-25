Ключевая ставка в России достигла рекордного уровня в 21%

ЦБ поднял ключевую ставку до рекордного уровня в 21%

В Банке России приняли решение об очередном повышении ключевой ставки, сообщили в пресс-службе регулятора. Она достигла рекордного уровня в 21% годовых.

Ставку увеличили на два процентных пункта. Меру объяснили инфляцией, которая сложилась значительно выше июльского прогноза, и тем, что рост внутреннего спроса опережает предложение товаров и услуг.

При этом российская экономика продолжает расти, хотя и медленнее, чем в начале года. Безработица по-прежнему на исторически низком уровне, а зарплаты опережают рост производительности труда.

По новому прогнозу Центробанка, инфляция в 2025 году должна снизиться до 5%.

Ранее 360.ru рассказал, что ставка по ипотеке достигла 25% в год, и предложил желающим купить квартиру два варианта действий.