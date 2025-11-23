Два основных сценария. Что будет с долларом и рублем в 2026 году

На финансовом рынке России наметился ощутимый перелом. Курс доллара на внебиржевом рынке рухнул ниже 77 рублей впервые с конца мая. Произошло это на фоне многочисленных новостей о мирном плане по урегулированию украинского конфликта. Стоит ли верить новому витку оптимизма и как укрепление рубля на самом деле влияет на кошелек каждого из нас, разбирался 360.ru.

Что происходит на рынке По информации Investing, курс доллара США к рублю на внебиржевом рынке впервые с 29 мая 2025 года пробил отметку в 77 рублей, опустившись до уровня в 76,55 рубля. Не остались в стороне и другие ключевые валюты: евро отступил до 90,75 рубля, а китайский юань — до 11,052. Помимо украинского фактора, влияние оказал приближающийся налоговый период, когда экспортерам традиционно требуется больше рублей для расчетов с бюджетом. Однако за сухими цифрами котировок скрывается более сложная реальность. Рынок реагирует не только на текущие обстоятельства, но и на ожидания. Является ли нынешнее укрепление рубля началом долгосрочной тенденции или это лишь временная передышка?

Финансовая утопия Сегодняшнее укрепление рубля основано не на фундаментальных экономических показателях, а на хрупких рыночных настроениях, отметил в беседе с 360.ru директор Института нового общества экономист Василий Колташов. «Курс пошел вниз на определенных настроениях, что скоро будут переговоры, скоро будет снятие санкций, скоро будет как было. <…> Эти настроения — такая же утопия, как настроения первой половины года, связанные с избранием президента США Дональда Трампа. Тогда создавалось впечатление, что прямо сейчас случатся переговоры», — сказал эксперт. Колташов предупредил, что волна оптимизма может схлынуть так же быстро, как и появилась. Если в финансовых кругах увидят, что никакого кардинального сдвига в мировой обстановке на самом деле не наметилось, курс, вероятно, снова легко пойдет вверх. Однако собеседник 360.ru не исключил и более позитивного сценария, связанного с успехами России на Украине.

Что лучше для экономики и кошелька Для обычного человека колебания валютного курса — это не просто цифры на экране, а реальные изменения в покупательной способности. Бытует мнение, что слабый рубль — благо для экономики, так как он стимулирует экспорт. Однако эксперты предлагают углубиться в вопрос.

Слабый рубль означает пониженное потребление со стороны домашних хозяйств как собственных товаров, так и импортных. Заниженный курс рубля — гарантия высокой инфляции. Василий Колташов

Экономист добавил, что укрепляющийся рубль остается самым эффективным на сегодняшний день средством ограничения инфляции. На бытовом уровне это выглядит просто: при курсе в 100 рублей за доллар покупка импортных товаров, будь то электроника, одежда или даже детский конструктор Lego, становится непозволительной роскошью для большинства семей. Когда же рубль укрепляется до 60-70 за доллар, в семейном бюджете, в котором раньше были дыры, появляются свободные средства, возможность делать сбережения и совершать отложенные покупки.

Два сценария для российской валюты Общие прогнозы на следующий год среди экспертов разнятся, но сходятся в одном: курс рубля будет не столько рыночным, сколько управляемым инструментом. По словам Колташова, возможны два сценария. Обвал оптимизма. Если надежды на скорейшее мирное урегулирование и снятие санкций не оправдаются, рубль может снова ослабнуть.

Волевое укрепление. Государство может сознательно пойти на укрепление национальной валюты, чтобы оживить импорт и поддержать потребление. Экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с 360.ru также указал на решающую роль регулятора. «С курсом валют может быть все что угодно, потому что за это отвечает Центральный банк. А он может придумать любой курс валют, в зависимости от того, какие запланированы валютные спекуляции», — сказал он. По словам эксперта, стабильный и постепенно укрепляющийся рубль был бы позитивным явлением, но только в комплексе с другими мерами, такими как снижение ключевой ставки до разумных пределов.