По итогам лета 2025 года рубль стал одной из самых недооцененных валют мира. Об этом сообщило РИА «Новости».

Агентство составило рейтинг крупнейших мировых экономик по стоимости обеда, состоящего из бургера, картошки фри и стаканчика колы. Дешевле всего такой прием пищи обойдется в России, а дороже всего — в Израиле.

На основе этого издание сделало расчет состояния национальных валют с учетом покупательной способности по отношению к доллару США.

Из этого соотношения следует, что курс рубля по паритету покупательной способности (ППС) ниже текущего курса в 3,3 раза и составляет 24,5 рубля за один доллар. Первую строчку вместе с Россией заняла Индонезия, где курс по ППС также оказался ниже текущего в 3,3 раза.

На втором месте расположилась Индия, а третье поделили Филиппины, Иран и Вьетнам.

Ранее стало известно, что ослабление курса рубля может быть связано с сокращением экспортной выручки. Нервозность на рынке создает возможность новых санкций.