Сигнал на будущее. Почему курс доллара опустился вслед за ключевой ставкой

Курс доллара резко пошел вниз после снижения ключевой ставки и сейчас опустился до отметки в 83 рубля. С чем это связано и чего ждать дальше, рассказал Telegram-каналу 360.ru президент компании «Московские партнеры» профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

Он отметил, что рубль укрепился благодаря сильному торговому балансу и налоговой поддержке, однако впадать в эйфорию пока рано, поскольку угроза отката на прежние позиции остается высокой.

«Решение по ставке — это сигнал на будущее, и его эффект может проявиться позже. Я бы рекомендовал воздержаться от резких движений и спекулятивных сделок», — заявил Коган.

По итогам заседания совета директоров Центробанк снизил ключевую ставку с 18 до 17% годовых. По мнению регулятора, экономика возвращается к траектории сбалансированного роста.