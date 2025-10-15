Радость для валютных спекулянтов. Как дальше поведет себя доллар

Аналитик Адамидов: курс доллара будет варьироваться от 77 до 85 рублей

Курс доллара в ближайшее время будет меняться в диапазоне от 77 до 85 рублей. Об этом 360.ru заявил независимый аналитик по вопросам экономики, основатель Telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов.

Он отметил, что рубль мог укрепиться на фоне снижения импорта и жесткой государственной денежно-кредитной политики.

«Как раз коридор от 77 до 85 рублей — это и есть тот диапазон, в котором доллар будет находиться», — объяснил эксперт.

По словам Адамидова, снижение курса американской валюты не является чем-то аномальным, оно происходит в рамках нормы.