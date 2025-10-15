Радость для валютных спекулянтов. Как дальше поведет себя доллар
Аналитик Адамидов: курс доллара будет варьироваться от 77 до 85 рублей
Курс доллара в ближайшее время будет меняться в диапазоне от 77 до 85 рублей. Об этом 360.ru заявил независимый аналитик по вопросам экономики, основатель Telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов.
Он отметил, что рубль мог укрепиться на фоне снижения импорта и жесткой государственной денежно-кредитной политики.
«Как раз коридор от 77 до 85 рублей — это и есть тот диапазон, в котором доллар будет находиться», — объяснил эксперт.
По словам Адамидова, снижение курса американской валюты не является чем-то аномальным, оно происходит в рамках нормы.
Если падение доллара продолжится, то здесь будет уместно задуматься не о крепости рубля, а о слабости доллара. Вполне возможно, что мы как раз являемся свидетелями его постепенного ослабления.
Дмитрий Адамидов
Независимый аналитик по вопросам экономики
Он добавил, что доллар с евро ослабляются синхронно друг относительно друга, в отличие от юаня.
«Меняется внешняя торговля, поэтому на какое-то время мы можем увидеть и 70 и ниже. Но я, честно говоря, думаю, что это будет в интересах только валютных спекулянтов», — уточнил эксперт.
На 16 октября официальный курс ЦБ на доллар составил 78,84 рубля, на евро — 91,73 рубля, а на юань — 11,02 рубля. На внебиржевых торгах американскую валюту начали продавать по 76,9 рубля.