Эксперт «Сравни.ру» Гамзаев перечислил нюансы досрочного погашения кредита

Обычный перевод денег на счет не всегда запускает процедуру досрочного погашения кредита. Об этом в беседе с RT сообщил директор по развитию финансовых продуктов «Сравни.ру» Магомед Гамзаев.

По его словам, банки нередко требуют уведомить их за три–пять рабочих дней, а также оформить заявление через приложение, чат поддержки или отделение банка. Иначе внесенные средства могут просто остаться на счете.

Гамзаев пояснил, что заемщику нужно самому выбрать цель: сокращение срока займа ради снижения переплаты или уменьшение ежемесячного платежа для снижения текущей нагрузки. Вносить досрочный платеж эксперт посоветовал сразу после даты регулярного списания, чтобы почти вся сумма пошла в тело долга. Он также напомнил, что досрочное погашение не отменяет обязательный платеж по графику.