Сегодня 22:02 Автокредит под 10% — это реально. Дилеры попросили кабмин о льготной программе Финансист Бархота: правительство может запустить программу автокредита под 10% 0 0 0 Эксклюзив

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Из-за резкого спада продаж легковых и грузовых машин дилеры обратились в правительство за льготной программой автокредитования под 10%. Решится ли кабмин на эти меры, чтобы поддержать этот рынок, рассказал ведущему 360.ru Дмитрию Степанищеву эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Льготные автокредиты «Да, конечно, это все возможно. Более того, мы видим прекрасный пример в виде льготных и ипотечных кредитов», — заявил он. Высокая ключевая ставка и экономическая ситуация в целом не станут помехой, выразил уверенность Бархота. Он напомнил, что программа «Северная ипотека» реализуется под 6% годовых при рыночной ставке около 30%.

В этом отношении, скорее всего, будет предложено нечто похожее. Единственное, конечно, будет отсечение по стоимости автомобиля. Нельзя будет покупать премиальные бренды, какие-то чрезмерно дорогие машины с использованием этих льготных ставок. Андрей Бархота

Рынок автокредитования имеет меньшую емкость, чем ипотечный, напомнил эксперт. До недавнего времени льготные программы распространялись лишь на доступные, недорогие машины. А затоваривание произошло в другом ценовом сегменте — среднем, который теперь начинается с 2,7 миллиона рублей. Бархота сообщил, что на такие авто программа не действует. Ситуация на автомобильном рынке в России Он не исключил, что появление льготной программы автокредитования может подстегнуть цены. Именно так произошло на рынке недвижимости. «С другой стороны, все-таки авторынок сильно отличается от жилищного в плане того, что очень высокая конкуренция. То есть производители выпускают похожие марки, похожие типажи машин, и они довольно сильно конкурируют», — сказал он.

Интересно Около трети авторынка России приходится на отечественные машины, 55% — на китайские. Около трети авторынка России приходится на отечественные машины, 55% — на китайские.

Бархота обратил внимание на то, что при покупке китайских машин в большинстве случаев предлагаются льготные кредиты. По крайней мере, на первый год вроде около 0%. «И в этом отношении, конечно, программу надо так настроить, чтобы были распроданы и те марки, те машины, которые пока по льготным программам не проходят. Есть масса нюансов, но при этом сильного подорожания машин не стоит ожидать, потому что оно до этого было просто огромным», — сказал он. Скорректировать цены и придать дополнительный конкурентный импульс, по его мнению, может возвращение в Россию ушедших марок. И потребители, и производители ожидают, что это произойдет ориентировочного в течение ближайших 12-18 месяцев.