Центробанк ограничит автокредиты и ипотеку. Халява закончилась?

Центробанк с 1 апреля введет лимиты на выдачу ипотечных и автокредитов. Банкам придется очень тщательно отмерять, сколько дать клиенту и на какой срок. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота в разговоре с ведущей 360.ru Региной Ореховой рассказал, из-за чего произошли изменения.

«Эти лимиты, которые вводятся по ипотекам и автокредитам, это так называемые количественные ограничения. Банк России предупреждал о необходимости их введения еще два-три года назад, но все надеялись, что этого не случится», — объяснил он.

Автокредитный рынок, по словам Бархоты, переживает большой кризис. Сначала произошла резкая смена номенклатуры автомобилей, затем 30% подорожание в 2022, 2023 и 2024 годах.

«Машины стали стоить просто сумасшедших денег. В результате возникла ситуация, что однокомнатная квартира в Подмосковье стала стоить как автомобиль. И в этой связи Банк России по всем основаниям стал считать автокредиты такими же рискованными, как ипотечные», — сказал он.

Бархота отметил, что до введения новых ограничений этот рынок мало регулировался, в России все работало по-другому — существовали крупнейшие мировые автоконцерны, которые имели кэптивные банки. Последние за свой счет предоставляли льготные кредиты на иномарки.

«Сейчас же ничего этого нет. Кэптивных банков у нас тоже нет. Этих программ льготных тоже нет. В результате, если вы покупаете новый автомобиль, фактически вы покупаете однокомнатную квартиру в Подмосковье. И это, естественно, не может не беспокоить мегарегуляторов», — заключил специалист.

Ранее в России спрогнозировали рост цен на автомобили с пробегом. На этом фоне продажи новых машин тоже упадут на 10%.