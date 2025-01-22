Эксперт Павлов спрогнозировал рост цен на подержанные авто весной 2025 года

Повышение стоимости автомобилей с пробегом ожидается в конце I квартала 2025 года. Этот произойдет после окончания распродаж дилерских запасов новых машин, произведенных в 2024 году, заявил глава отдела по реализации изъятого имущества ГК «Альфа-Лизинг» Андрей Павлов в разговоре с «Известиями» .

По мнению эксперта, усиление монетарной политики и постоянное ожидание дальнейшего подъема ключевой ставки Центрального Банка привели к росту спроса на автокредиты. После очередного повышения ставок специальные займы могут оказаться труднодоступными для россиян.

Павлов добавил, что на фоне увеличения утилизационного сбора цены на новые модели также вырастут примерно на 10%.