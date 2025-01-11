Средняя сумма автокредитов в России упала на 12%

В прошлом году средняя сумма автокредита в России сократилась на 12% и составила 1,34 миллиона рублей. Однако в 2025 году ожидается ее постепенный рост, что связано с увеличением стоимости автомобилей из-за повышения утилизационного сбора, а также с изменениями курсов валют и инфляционными ожиданиями. Об этом стало известно из исследования компании «Баланс-Платформа», которое оказалось в распоряжении РИА «Новости» .

«Средняя сумма автокредита в России для покупки новых автомобилей и с пробегом сравнялась в 2024 году и составила 1,34 миллиона рублей. В прошлом году произошло снижение этого показателя почти на 12%, если сравнивать с итогами 2023 года», — подсчитали аналитики.

При покупке новых транспортных средств клиенты, как правило, брали взаймы у банков примерно 1,342 миллиона рублей. В случае покупки подержанных автомобилей сумма займа составляла около 1,34 миллиона. По данным аналитиков, на конец декабря 2023 года средний размер кредита на покупку автомобиля (как нового, так и подержанного) составлял примерно 1,5 миллиона рублей.

Статистика «Баланс-Платформы» также показывает, что в прошлом году средний доход покупателей новых автомобилей в кредит снизился на 10%. В декабре 2023 года он составлял 259 тысяч рублей, а в декабре 2024 года — 233 тысячи рублей.

В то же время доходы клиентов, приобретающих подержанные автомобили, в прошлом году выросли на 7% — с 199 тысяч рублей до 213 тысяч рублей.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов отметил, что сейчас идет тенденция к отказу от личного авто в пользу арендованного. Каршеринг освобождает пользователей от мыслей про стоимость масла, содержания машины, замену резины, технический осмотр, техобслуживание. Однако вопросы безопасности арендованного автомобиля требуют дополнительной проработки.