Убийство на тропическом острове. Житель Маврикия жестоко зарезал россиянку из ревности
Житель Маврикия нанес Шафигулиной 12 ножевых ранений, тело раздел и закопал
Пропавшую на Маврикии россиянку Залию Шамигулову нашли убитой. Ее тело обнаружили спустя пять дней после пропажи, на нем было несколько резаных ран. Полиция заподозрила в убийстве местного жителя, который якобы состоял в отношениях с девушкой и зарезал ее в порыве ревности. Однако в этой истории всплыли другие подозрительные детали. В материале 360.ru — все, что известно о россиянке и ее убийстве на острове.
Преподаватель и путешественница
Залия Шамигулова работала преподавателем кафедры менеджмента и управления персоналом Уральского социально-экономического института, удаленно подрабатывала карьерным консультантом. Как HR-специалист она давала частные консультации по поиску работы и построению карьеры.
Залия увлекалась индийской культурой. Она активно путешествовала, знала несколько языков и побывала во многих странах. Весной она жила в ЮАР и переехала на Маврикий из Кейптауна из-за начавшихся там холодов.
Родом она из города Учалы в Башкирии. В Челябинск переехала, чтобы получить образование. Залия училась на международном факультете, а степень магистра получила уже в высшей школе экономики и управления ЮУрГУ.
Села в машину и пропала
На Маврикий Залия Шамигулова приехала с подругой Еленой 2 июня и планировала отправиться на Мадагаскар 1 сентября. Однако 17 августа в 10:30 она вышла из отеля недалеко от пляжа Флик-ан-Флак, где подруги арендовали квартиру, и с тех пор ее никто не видел. Тревогу забили родственники, когда Залия перестала выходить на связь. Ее телефон был недоступен и перестал передавать геолокацию. Близкие предположили, что Залию похитили.
Известно, что девушка села в машину к своему знакомому и планировала поехать в город Кюрпип. Telegram-канал Shot опубликовал запись с камер наблюдения, на которой видно, как россиянка садится в тесно-синий кроссовер. Эти данные полиции сообщил хозяин квартиры, которую арендовали девушки.
По одной информации, Залия познакомилась с местным айтишником Пурявирсингхом Сундуром в городе Вакоа-Феникс, по другой — в приложении для знакомств Tinder. Также разнится информация, как долго они были знакомы. Мужчина утверждал, что знал девушку много лет и даже собирался на ней жениться.
Общительная и не авантюрная
Мать Залии рассказала Voice, что ждала дочь домой в конце августа, так как у нее заканчивалась виза. Девушка созванивалась с мамой в пятницу и планировала позвонить в субботу.
«У Залии были друзья из местных. С одним из них она должна была поехать в субботу после обеда на какую-то часть острова. <…> Я всегда ей говорила, чтобы она меня ставила в известность о своих похождениях, чтобы я не волновалась. У нас такое ощущение, что с этой историей связан парень, который ей нравился, с которым она собиралась ехать», — рассказала мать девушки.
Другая подруга Залии Светлана в беседе с 360.ru выразила надежду, что полиция Маврикия ошиблась, и девушка жива. По ее словам, погибшая не была авантюристкой и тщательно подходила к выбору знакомств.
«Залия — открытый человек, она часто путешествовала, изучала разные страны и была разносторонней личностью. На острове она работала удаленно, знакомилась с новыми местами и людьми. Это не первый ее опыт поездки за границу. Мы с ней переписывались в социальной сети, и у нее всегда все было хорошо. Она не из той категории девушек, которые могут пойти на авантюры. Залия умела разбираться в людях», — сообщила Светлана.
Еще один мужчина
Тетя Залии Гульназ Туктамышова рассказала корреспонденту «Аргументов и фактов», что на Маврикии ее племянница познакомилась с местным мужчиной, его звали Шухаиб Наби. Он родился в Кюприпе, а проживал в Канаде. Собеседница издания заявила, что у пары были серьезные намерения, девушка была сильно влюблена.
В день пропажи Залия планировала поехать к возлюбленному в Кюрпип, а подвезти ее должен был друг Шухаиба Таран Бхароса, житель Вакоа-Феникса. Оба мужчины со времени пропажи Залии не отвечали на личные сообщения редакции.
Залию искали четыре дня
О пропаже 29-летней преподавательницы из Челябинска на Маврикии узнали 21 августа из сообщения российского посольства. Подруга Залии Елена, с которой они отдыхали на острове, обратилась в дипмиссию 18 августа и сообщила о пропаже россиянки. Также о ЧП уведомили местную полицию, которая незамедлительно начала поиски иностранки.
Правоохранители по номеру машины установили личность мужчины и допросили его. Пурявирсингх Сундур сначала отпирался и заявлял, что покатал российскую туристку и высадил ее в Кюрпипе. Однако полицейские обнаружили кровь в его машине, и мужчина сознался, что убил Залию в приступе ревности. Компьютерный инженер заявил, что сильно любил россиянку и в тот день узнал о ее измене и зарезал в пылу ссоры.
Мужчина ударил девушку ножом несколько раз, после чего раздел ее и закопал в городе Вакоа-Феникс. На допросе он во всем признался и показал место «захоронения».
Тело девушки доставили в местный морг для вскрытия. Экспертиза установила личность жертвы — тело принадлежит россиянке Залие Шафигуловой, пропавшей 17 августа. Девушку также опознала ее подруга Елена. Решается вопрос с транспортировкой тела в Россию.
Другие версии
«Есть все основания полагать, что за этим убийством стоял преднамеренный умысел. На данный момент есть только один подозреваемый, который привел полицию к месту захоронения тела. Однако полиция изучает и другие версии», — написало местное издание Lexpress.mu.
Издание Le Mauricien сообщило, что девушке нанесли 12 ножевых ранений.
«Вскрытие, проведенное судебно-медицинским отделом полиции вечером, показало, что смерть этой 29-летней молодой женщины наступила от „множественных ножевых ранений в грудь“», — сообщили в газете.
В связи с этим кровавым убийством полиция задержала еще двух подозреваемых. Они оба отрицали свою причастность к делу. Нанятый семьей девушки адвокат склоняется к версии преднамеренного убийства, однако полиция пока не дает никаких комментариев по расследованию.