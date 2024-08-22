Россиянка Залия Шамигулова пропала на Маврикии

Гражданка России Залия Шамигулова пропала на острове Маврикий. Полиция уже приступила к ее поискам, сообщили РИА «Новости» в российском посольстве.

В дипмиссию обратилась подруга пропавшей девушки и рассказала, что Залия пропала два дня назад. В полиции консулу подтвердили, что заявление о пропаже уже поступило в работу.

«Нам было разъяснено, что полицией начаты следственные и поисковые мероприятия, в полицейские участки страны разосланы соответствующие ориентировки», — сообщили в посольстве.

Дипломаты заверили, что находятся в контакте с силовыми структурами Маврикия.

Накануне стало известно о пропавшей россиянке в Турции. Наталья Сомова пропала в провинции Мугла на юго-востоке Турции.