Россиянка Залия Шамигулова пропала на Маврикии
Посольство РФ: полиция Маврикия начала поиски пропавшей россиянки Шамигуловой
Гражданка России Залия Шамигулова пропала на острове Маврикий. Полиция уже приступила к ее поискам, сообщили РИА «Новости» в российском посольстве.
В дипмиссию обратилась подруга пропавшей девушки и рассказала, что Залия пропала два дня назад. В полиции консулу подтвердили, что заявление о пропаже уже поступило в работу.
«Нам было разъяснено, что полицией начаты следственные и поисковые мероприятия, в полицейские участки страны разосланы соответствующие ориентировки», — сообщили в посольстве.
Дипломаты заверили, что находятся в контакте с силовыми структурами Маврикия.
Накануне стало известно о пропавшей россиянке в Турции. Наталья Сомова пропала в провинции Мугла на юго-востоке Турции.