«Не верю». Подруга убитой на Маврикии россиянки выразила надежду на ошибку полиции

Подруга убитой на Маврикии: она была человеком, который не способен на авантюры

Подруга 29-летней россиянки Залии Шамигуловой, пропавшей на Маврикии, выразила надежду, что девушка все же жива, несмотря на официальное сообщение от полиции о смерти туристки. Об этом Светлана заявила в беседе с 360.ru.

По ее словам, знакомые Шамигуловой и она сама надеются, что полиция ошиблась, и найденное тело не принадлежит их подруге, а она сама до сих пор жива.

«Да, я подтверждающую информация видела. Но мы общаемся с подругой Залии, которая находится на Маврикии, она вместе с ней туда уехала, и от нее я подтверждения не слышала», — рассказала женщина.

Светлана отметила, что Залия не была человеком, способным на авантюры, она тщательно подходила к выбору друзей.

«Залия — открытый человек, она часто путешествовала, изучала разные страны и была разносторонней личностью. На острове она работала удаленно, знакомилась с новыми местами и людьми. Это не первый ее опыт поездки за границу. Мы с ней переписывались в социальной сети, и у нее всегда все было хорошо. Она не из той категории девушек, которые могут пойти на авантюры. Залия умела разбираться в людях», — сообщила подруга туристки.

Тревогу, по словам девушки, забили близкие подруги Залии, когда она перестала выходить на связь. Среди них была и подруга, отправившаяся вместе с Шамигуловой на отдых.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что россиянка в городе Вакоа-Феникс познакомилась с местным жителем. По данным источника издания, девушка отправилась с ним на прогулку и пропала.

На следующий день родственники и знакомые туристки забили тревогу, обратились в посольство РФ и в местную полицию. Позже в Информационном центре полиции Маврикии сообщили о смерти девушки, отказавшись дать подробную информацию.