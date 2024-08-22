Гибель россиянки на Маврикии официально подтвердили

О пропаже россиянки на острове стало известно накануне. Правоохранители организовали поисковые и следственные мероприятия. Как отметили в посольстве, подруга Шамигуловой обратилась в дипломатическое представительство и рассказала о ее пропаже 18 августа.

«Она умерла, мы не можем дать вам больше информации. Посольство [России] должно связаться с нами чтобы забрать тело», — сказали в полиции.

По данным Telegram-канала Shot, 29-летнюю россиянку из Челябинска нашли убитой. Ее тело обнаружили с множественными ножевыми ранениями. Как уточнили журналисты, девушка познакомилась с мужчиной и отправилась в город Кюрпип. Она села в его машину, после чего ее никто не видел. Мужчину доставили в полицию по подозрению в убийстве. Однако он заверил, что высадил россиянку в Кюрпипе и якобы больше с ней не общался.

Тело нашли в городе Вакоа-Феникс, оно было закопано в районе Ля-Мари. Подозреваемым оказался житель города Катр-Борн, работающим компьютерным инженером. Как уточнили авторы статьи, задержанный якобы давно знаком с Шамигуловой и даже хотел позвать ее замуж. Однако узнал об измене и при ссоре зарезал ее.