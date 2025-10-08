Сегодня 16:24 Кровавая расправа на глазах у дочери. За что в Петербурге убили архитектора Супоницкого Архитектор Мамошин: погибший в Петербурге Супоницкий был неконфликтным человеком 0 0 0 Фото: 360ru, CК РФ Эксклюзив

В центре Санкт-Петербурга, в элитном ЖК «Царская столица», убили известного архитектора Александра Супоницкого, спроектировавшего станцию метро «Горьковская». Мужчину застрелили на глазах у его 10-летней дочери. Подозреваемый, оказавшийся соседом погибшего, после кровавой расправы свел счеты с жизнью. Что могло привести к преступлению — в материале 360.ru.

Поставил на колени и выстрелил в затылок Утром 8 октября 73-летний Супоницкий вместе с дочкой вышел из своей пятикомнатной квартиры, чтобы отвезти девочку в школу. У лифта их уже поджидал злоумышленник с карабином в руках, сообщила «Фонтанка». Он заставил и Александра, и ребенка встать на колени, после чего произвел выстрел архитектору в затылок и скрылся.

Дочь Супоницкого травм не получила, однако ее психологическое состояние оставляет желать лучшего. После случившегося шокированный ребенок побежал обратно домой, а на место происшествия вызвали представителей экстренных служб. Практически сразу после преступления из расположенной этажом ниже квартиры повалил дым. Когда сотрудники МЧС потушили апартаменты, внутри они обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением, который, предварительно, и был убийцей. После преступления он покончил с собой, перед этим, вероятно, устроив поджог в собственном жилье.

Кто убил Александра Супоницкого Подозреваемым оказался 49-летний бизнесмен Константин Козырев, живший в том же доме, что и жертва. «Фонтанка» выяснила, что он был знаком с Супоницким, между мужчинами был давний конфликт. Их профессиональные интересы могли пересекаться — оба связаны со строительной сферой. По информации Telegram-канала Baza, у Козырева было темное прошлое. Больше 10 лет назад он был фигурантом громкого уголовного дела об отмывании денег при строительстве домов для ФСБ. Компания «Петротрест», где мужчина раньше занимал должность вице-президента, получила аванс в размере 360 миллионов рублей, однако работы выполнила лишь на 42 миллиона. Следствие считало, что Козырев перевел больше 233 миллионов фирмам-однодневкам.

Долгое время мужчина находился под домашним арестом, однако несколько месяцев назад дело против него прекратили по причине истечения срока давности. Источники некоторых СМИ утверждают, что подозреваемый недавно вернулся из зоны боевых действий, что также могло сказаться на его психологическом состоянии.

Что говорит жена погибшего Александра Супоницкого Из-за чего между архитектором и убийцей мог разгореться конфликт, пока неясно. Коллеги и друзья погибшего мужчины не могут поверить в случившееся. Вице-президент Союза архитекторов Санкт-Петербурга Михаил Мамошин в беседе с 360.ru назвал Александра Супоницкого высококлассным специалистом и порядочным человеком.

Это трагедия. Он был совсем неконфликтным, очень приветливым, дружелюбным. Архитектор — одна из самых мирных профессий в мире, и когда происходят такие вещи, это неправильно. Михаил Мамошин

Супруга погибшего, модель и победительница конкурса «Миссис World Russian Beauty» Алиса Супоницкая заявила в беседе с Telegram-каналом Baza, что ее муж вовсе не был знаком с Козыревым. По словам 38-летней женщины, в то роковое утро супруг вел себя как обычно. Александр вышел с дочкой из дома, но затем почему-то ненадолго вернулся. Когда он ушел из квартиры во второй раз, столкнулся у лифта с вооруженным преступником.

Убийство с особой жестокостью После случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью», сообщила пресс-служба управления СК России по Санкт-Петербургу. На месте преступления продолжают работать следователи и криминалисты, чтобы установить все обстоятельства расправы. «Проводится осмотр места происшествия, фиксация следов, обнаруженных на месте преступления, выполняется комплекс следственных действий», — рассказали в ведомстве.