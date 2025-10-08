В Петербурге завели дело после убийства архитектора Супоницкого

Следственный комитет по Санкт-Петербургу завел уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью в доме на Кременчугской улице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В среду, 8 октября, там обнаружили тела двух мужчин 49 и 73 лет с огнестрельными ранениями.

Следствие установило, что утром убитый вышел провожать дочь в школу. У лифта он встретил 49-летнего соседа, который выстрелил в него из карабина. После совершения преступления стрелок спустился в квартиру этажом ниже и свел счеты с жизнью.

Криминалисты осматривают место убийства и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Одним из погибших оказался известный архитектор Александр Супоницкий, компания которого проектировала станцию метро «Горьковская» и разрабатывала концепцию делового центра «Лахта». Предварительно, между ним и стрелком ранее произошел конфликт.