Известного архитектора застрелили в Санкт-Петербурге на глазах дочери

Известного архитектора Александра Супоницкого застрелили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» . В распоряжении 360.ru появилось видео с места происшествия.

ЧП произошло в жилом комплексе «Царская столица» на Кременчугской улице. По словам источника канала, к архитектору в дом пришел 50-летний мужчина с оружием, заставил встать на колени и выстрелил из карабина прямо на глазах дочери.

Затем он устроил в квартире Супоницкого пожар и наложил на себя руки. Возгорание удалось оперативно потушить, на месте работают правоохранительные органы, информация уточняется.