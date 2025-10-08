Известного архитектора застрелили в Санкт-Петербурге на глазах дочери
В Санкт-Петербурге на Кременчугской улице застрелили архитектора Супоницкого
Известного архитектора Александра Супоницкого застрелили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». В распоряжении 360.ru появилось видео с места происшествия.
ЧП произошло в жилом комплексе «Царская столица» на Кременчугской улице. По словам источника канала, к архитектору в дом пришел 50-летний мужчина с оружием, заставил встать на колени и выстрелил из карабина прямо на глазах дочери.
Затем он устроил в квартире Супоницкого пожар и наложил на себя руки. Возгорание удалось оперативно потушить, на месте работают правоохранительные органы, информация уточняется.
По данным Telegram-канала Baza, между стрелком и погибшим ранее произошел конфликт. Супоницкий входил в Союз архитекторов СССР, возглавлял совет директоров группы компаний SUART. Его компания разрабатывала концепцию делового центра «Лахта», проектировала станцию метро «Горьковская», торговые центры и автосалон Rolls-Royce.
