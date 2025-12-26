Сегодня 12:09 Все-таки переиграла? Почему выселенная Долина встретит 2026-й дома у Лурье 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Криминал

В минувший четверг Мосгорсуд принял решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры Полины Лурье. Многие СМИ уже вечером того же дня распространили кадры, как артистка якобы покидает жилье в Хамовниках. Но адвокат Долиной Мария Пухова опровергла эти данные. Более того, артистка может встретить Новый год в своей бывшей элитной квартире.

Решение суда по делу Долиной Верховный суд 16 декабря отменил все предыдущие акты по делу Долиной и признал собственницей жилья в Хамовниках Полину Лурье. «Продавцу квартиры отказано в оспаривании сделок, право собственности на жилое помещение остается за покупателем», — сказал судья. Иск о выселении певицы и снятии ее дочки и внучки с регистрации направили на рассмотрение в апелляцию. Мосгорсуд 25 декабря удовлетворил иск Лурье — Долину обязали покинуть квартиру. «Иск Лурье Полины Александровны Долиной Ларисе Александровне, Долиной Ангелине Анатольевне и Долиной Александре Игоревне в лице ее законного представителя Долиной Ангелины Анатольевны о прекращении правопользования и выселении из жилого помещения — удовлетворить», — заявила председатель судебной коллегии по гражданским делам Мосгорсуда Ольга Анатольевна Новикова.

Представитель Долиной обращалась к Лурье с предложением о мировом соглашении: проживании певицы в квартире до 10 января 2026 года в обмен на отказ покупательницы от финансовых претензий за этот период, компенсацию имущественного налога за 2024-2025 годы и судебных расходов. Адвокат Лурье Светлана Свириденко подчеркнула, что предложение выглядело односторонним, без встречных уступок. Покупательница уже оплатила более 100 тысяч рублей налога на имущество, пока Долина жила в квартире. Представители артистки также собирались взыскать с Лурье около миллиона рублей за ЖКУ, но адвокат певицы назвала эту информацию фейком. Решение суда от 25 декабря вступило в силу немедленно. «Мы имеем право получить исполнительный лист, как будет изготовлен мотивированный текст решения, если Долина не покинет квартиру добровольно», — предупредила Свириденко.

Долина переиграла Лурье? Несмотря на постановление инстанции, Долина вряд ли выселится из квартиры до новогодних праздников. Ее адвокат объяснила, что исполнительный лист для принудительного выселения можно будет получить лишь после изготовления мотивированного решения суда, которое должно быть сделано 30 декабря — в последний рабочий день 2025 года. Для принудительного выселения артистки из квартиры приставы обязаны возбудить исполнительное производство. Для этого им нужно принести мотивированное решение в рабочее время. Таким образом, у Долиной будет время выселиться до конца праздников.