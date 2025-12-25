Адвокат Долиной назвала фейком сообщения о планах взыскать деньги за коммуналку

Певица Лариса Долина не планирует подавать в суд иск о взыскании с Полины Лурье платы за коммунальные услуги. Об этом 360.ru сообщила адвокат артистки Мария Пухова.

Юрист ответила у здания суда на вопросы журналистов. Публикации о том, что Долина собирается в судебном порядке взыскать с Лурье плату за ЖКУ за 1,5 года она назвала информационным вбросом.

«Это дезинформация», — подчеркнула адвокат.

Она добавила, что вокруг ситуации с судебным процессом возникает множество фейков.

На вопрос о том, как себя чувствует Долина, Пухова ответила «нормально». По ее словам, артистка просила суд отложить выселение из квартиры до 10 января.

Долина не появилась на заседании, где решался вопрос по квартире в Хамовниках. Мосгорсуд постановил выселить артистку из квартиры, которую она продала под влиянием мошенников. Собственницей жилья признали Полину Лурье.