Лариса Долина покинула свою бывшую квартиру в Хамовниках

Лариса Долина покинула квартиру в московском районе Хамовники, которую по суду она обязана уступить Полине Лурье. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Корреспондент информагентства сообщил, что около 18:00 за певицей заехал некий мужчина.

Московский городской суд сегодня постановил выселить Долину из квартиры. Если бы она не подчинилась решению, за ней приехали бы приставы и вынесли все ее вещи. До этого Верховный суд оставил за Лурье спорную жилплощадь.

Певица просила отложить рассмотрение дела о выселении до 10 января, утверждая, что не успевает собрать вещи, однако суд не пошел ей навстречу. Адвокат Светлана Свириденко сообщила, что Лурье также отказала певице в праве пожить в квартире, поскольку купила жилье, чтобы жить там с детьми.