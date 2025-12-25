Приставы выставят Долину из квартиры при неподчинении суду

Приставы выселят певицу Ларису Долину с вещами, если она не подчинится решению суда. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

«Приставы имеют право просто вынести все ее вещи из квартиры даже без ее присутствия, передать их на ответственное хранение, за которое она потом еще и должна будет заплатить», — подчеркнул собеседник агентства.

Заседание суда по выселению Долиной из проданной Полине Лурье квартиры состоялось 25 декабря. Инстанция удовлетворила исковые требования покупательницы о прекращении права пользования жильем артисткой и ее семьей.

Верховный суд 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры. Долина же оказалась жертвой мошенников.