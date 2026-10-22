Сегодня 18:30 Друг Деда Хасана показался на людях: где сбежавший из России Рубен Татулян попал в кадр Фото: Chatgpt & 360.ru Криминал

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Недавно в Сети появились кадры с Рубеном Татуляном. Беглый российский бизнесмен уже три года как осел в Армении и до сих пор старался не привлекать к себе внимание. В России на него имеется пухлое уголовное дело, но от экстрадиции защищает армянский паспорт. За какие преступления хотят судить преступника, разбирался 360.ru.

Кто такой Рубен Татулян Рубен Татулян родился в декабре 1969 года в Сочи. Сведения о его жизни до начала 90-х годов скудные, всего-то: рос в семье амшенских армян, с ранних лет активно занимался борьбой. Зато после распада СССР ринулся в бизнес, причем не слишком легальный: организовал перегон краденых автомобилей через абхазскую границу. Доходы были немалыми, а главное — появились серьезные связи в криминальном мире. Тогда же к новоявленному бизнесмену приклеилась кличка Робсон: так на западный манер переделали имя Рубен. Прозвище частенько фигурировало в сочинских криминальных сводках. Однако поймать за руку контрабандиста у милиции не получалось. Пригодилось спортивное прошлое. Команду для личной охраны он набирал именно из атлетов. К тому же Татулян свел дружбу с легендарным борцом, трехкратным олимпийским чемпионом и девятикратным чемпионом мира, депутатом Госдумы Александром Карелиным. От него Робсон получил корочку помощника. Это было очень кстати. Татулян стал коммерческим директором ведущего тогда футбольного клуба Сочи — «Жемчужины». Это была первая легальная должность Робсона. Статус помощника депутата давал определенный иммунитет при проверках правоохранительных органов и позволял решать вопросы на уровне региональных властей. Вскоре Робсон получил контроль над несколькими гостиницами и пансионатами, первым в городе торговым центром и знаменитым отелем «Волна». Скупал земли. А также наладил контакты с влиятельными армянскими авторитетами с Кубани. Через них вышел на клан Аслана Усояна, более известного как Дед Хасан.

Фото: Рубен Татулян на благотворительном вечере фонда «Белая лилия» в отеле Hermitage Monaco. 2012 год / Валерий Левитин / РИА «Новости»

Деньги на Олимпиаде Выбор Сочи как места проведения зимней Олимпиады 2014 года стал настоящим подарком Татуляну. В мае 2010 года в Греции на крупнейшей воровской сходке Дед Хасан официально назначил Робсона и своего племянника, вора в законе Юрия Усояна, более известного как Юра Лазаревский, смотрящими за регионом. Татулян контролировал местный бизнес и решал конфликты между группировками: в Сочи устремилось немало банд. Он умело находил общий язык с воровским миром, а один из его отелей в Адлере стал настоящей штаб-квартирой, где регулярно проводили встречи криминальные авторитеты со всей России. Умел Робсон договариваться и с силовиками, и с местными властями. Но важнее всего было то, что он сбивал деньги с подрядчиков и застройщиков олимпийских объектов и помогал клану Хасана инвестировать в сочинскую недвижимость, гостиничный сектор и земельные участки. Даже после того, как Деда Хасана в Москве застрелил снайпер, Татулян сохранил свое влияние в Сочи. Он нашел других покровителей — лидеров курдского и армянского воровских кланов — и продолжил бизнес.

Фото: памятник на могиле криминального авторитета Аслана Усояна на Хованском кладбище / Евгений Одиноков / РИА «Новости»

Обвинения США Если в России махинации Татуляна долгое время оставались незамеченными, то за океаном деятельность сочинского бизнесмена, мецената и покровителя спорта привлекла пристальное внимание. Американцы выяснили, что Робсон поддерживал воров в законе и помогал транснациональным преступным группировкам. Когда в декабре 2017 года Министерство финансов США внесло бандита в санкционный список, бизнесмен категорически опровергал все обвинения и называл их клеветой и политическим заказом. Претензии американцев назвали бездоказательными, а Татуляна — «законопослушным гражданином» и «абсолютно понятным человеком».

Интересно Говорили, что Татулян был членом международной криминальной сети Brothers' Circle — «Братский круг», — куда входили выходцы из стран бывшего СССР. Но это обвинение под вопросом, поскольку существование организации пока не удалось доказать. Однако существует предполагаемый список бандитов из «Братского круга». Туда, кстати, попал и Григорий Лепс за дружбу с криминальным авторитетом Владиславом Леонтьевым по кличке Белый. По мнению американцев, певец несколько раз помогал ему как денежный курьер.

Не только американцы знали, что у Татуляна рыльце в пушку. Российские журналисты не один год рассказывали о связях бизнесмена с криминальным миром. Но Робсон сохранял статус неприкасаемой VIP-персоны и человека, внесшего огромный вклад в развитие отечественного спорта.

Фото: стадион «Фишт», Сочи / Александр Вильф / РИА «Новости»

Уголовное дело в России Летом 2023-го силовики прижали известного сочинского застройщика Анзора Пруидзе. Ранее он уже был судим за обман дольщиков, так что знал правила игры и пошел на сделку со следствием: рассказал, как Татулян при строительстве жилых комплексов и апарт-отелей помог похитить более полмиллиарда рублей. Тут подоспело расследование Генпрокуратуры о незаконном выводе земель Сочинского национального парка под коммерческую застройку. Подконтрольные Татуляну структуры годами бесплатно или по подложным документам получали гектары ценнейшей прибрежной земли. Это подтвердили задержанные чиновники из администрации Сочи. Кроме того, следователи считали, что бандиты Татуляна пытались в 2002-м убить журналиста, который писал о махинациях бизнесмена. Стреляли прямо в центре города, но, к счастью, киллер все три раза промазал. А вот в 2012 году пули попали в цель: посланец Робсона застрелил совладелицу сочинского гостиничного комплекса «Кипарис» Анжелу Жигирь.

Интересно Жигирь пострадала от жадности Робсона. Некий предприниматель передал ему как посреднику миллион долларов за аренду земельного участка в полгектара, что принадлежал бизнес-леди. Татулян не захотел отдавать деньги и поручил киллеру ликвидировать совладелицу «Кипариса».

Наконец, силовики нагрянули к самому бизнесмену. Операцию готовили в Москве, втайне от сочинских коллег, у которых были излишне тесные связи с Татуляном. Перетрясли сочинские офисы, роскошный частный дом и пансионат «Весна». В ходе обысков изъяли крупные суммы денег, оружие и документы. Однако арестовать Робсона не вышло: его буквально за несколько дней до визита спецслужб предупредили высокопоставленные знакомые, так что преступник успел сбежать за границу. Татуляна объявили в международный розыск. Осенью того же года возбудили уголовное дело: бизнесмена обвинили в создании ОПГ и мошенничестве в особо крупном размере. Как только это случилось, Карелин от помощника отвернулся, а Федерация спортивной борьбы России вымарала все упоминания Татуляна из официальных спортивных ресурсов.

Фото: Александр Карелин, 2026 год / Максим Блинов / РИА «Новости»