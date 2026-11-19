Жительница Забайкалья получила 24 года колонии за подрыв ж/д путей у Читы

Второй Восточный окружной военный суд назначил 24 года лишения свободы жительнице Забайкальского края, признанной виновной в диверсии, государственной измене и преступлениях террористической направленности. Ей также предстоит выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей, сообщил ЦОС ФСБ.

Суд установил, что в 2023 году женщина 1974 года рождения сама вышла на представителя украинских спецслужб через Telegram. По его поручению она распространяла в общественных местах листовки антивоенного содержания.

В августе 2025 года, как установил суд, фигурантка изготовила самодельное взрывное устройство из доступных компонентов. Затем на личном автомобиле привезла его в Забайкальский край, разместила на железнодорожных путях неподалеку от Читы и дистанционно привела в действие.

Взрыв женщина сняла на мобильный телефон и отправила запись своему куратору в качестве отчета. За выполнение задания она получила денежное вознаграждение.

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