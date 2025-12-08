Сегодня 20:18 «У него обострение». Соседи рассказали, как убивший мать с сыном в Котельниках избавлялся от улик Соседи сообщили, как убивший мать с сыном в Котельниках уничтожал улики 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

В Котельниках произошло жестокое убийство: 34-летнюю женщину и ее сына-первоклассника насмерть забили молотком. Подозреваемый — сосед, которому они мешали шумом. Суд заключил его под стражу.

После развода с мужем женщина воспитывала сына одна. Бывший супруг забил тревогу, когда она перестала выходить на связь. Тогда он позвонил соседям и попросил проверить, все ли в порядке. Дверь в квартиру была открыта, в комнате лежали тела женщины и ребенка. Подробности 360.ru рассказали соседи убитых. Подробности зверского убийства в Котельниках Конфликт мужчины и матери с ребенком, живших этажом выше, длился давно. Подозреваемому якобы мешал топот ребенка. «Говорят, что больше года он ей угрожал и письма в ящик бросал», — рассказала одна из жительниц дома. И если женщину соседи описывают как добрую и отзывчивую, то о подозреваемом почти ничего не могут сказать.

Больной человек, наверное, не знаю. Никто не бил тревогу, что он как-то ведет себя странно. соседка убитой

Женщина, по словам соседей, была очень заботливой матерью и опекала сына. «Она позитивная, хохотушка, очень добрая. Как квочка: везде и всегда она с ним», — сказала соседка.

Забил молотком до смерти Другой сосед подтвердил, что убитая была гиперответственной мамой, ребенок у нее был спокойный. Женщина могла за себя постоять, но скандалисткой не была. А вот предполагаемого преступника он никогда не видел вживую. В домовых чатах тот тоже не выделялся. «Было это все в четверг, судя по всему, ночью, потому что я вечером, часов в семь, А. с К. видел во дворе, они гуляли. Судя по всему, опять случился этот конфликт: соседу якобы мешал шум ребенка и матери», — раскрыл очевидец подробности убийства. Сосед добавил, что ссоры между обвиняемым и жертвами были не всегда.

Это было периодами. Летом он, как правило, тихий был, может, куда-нибудь уезжал. А осенью и весной, видимо, обострение было. Пишут сейчас, что не совсем такой адекватный товарищ. сосед убитой

В пятницу ее начали искать на работе, рассказал мужчина. В субботу позвонили бывшему мужу, потому что ребенок не пришел в школу. Экс-супруг связался с соседями. Они зашли в квартиру, так как она была не заперта. Там они нашли два тела. «Судя по всему, все произошло быстро. Ребенок, видимо, спал. Он был в майке, в трусиках, следов взлома не было», — добавил собеседник 360.ru. По словам соседей, как потом показал анализ, в квартиру подозреваемого вели следы крови. Кроме того, уличная камера зафиксировала, как он ночью избавлялся от одежды.

В субботу приехала опергруппа. Соседи сказали, что она конфликтовала с ним, они к нему пошли, он был дома, открыл. Ультрафиолетом при понятых были обнаружены, как называется в криминалистике, капли бурого цвета у него на обуви, на коврике и на плитке. сосед убитой

Соседи также выделили одну примечательную деталь: предполагаемый преступник был педантичным. В его квартире была идеальная чистота — все аккуратно уложено, подписано, ни пылинки. Следы крови, вероятно, он пытался замыть. «Соседи сказали, у него была идеальная чистота. Книжечки, коробочки — все подписано. Такой весь педант», — отметил собеседник 360.ru. Кроме того, очевидцы добавили, что бывший муж приезжал на разговор с соседом. Скорее всего, убитая жаловалась экс-супругу, что тот ее донимает. Люберецкий суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве женщины и ребенка. Его арестовали на два месяца. «По подозрению в совершении двойного убийства задержали 32-летнего соседа. <…> Предварительно, мотивом убийства стал затяжной бытовой конфликт», — уточнили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

Фото: Суды общей юрисдикции Московской области

На теле женщины и ее шестилетнего сына обнаружили множественные повреждения в области головы. Предположительно, преступник мог забить их молотком.