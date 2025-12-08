Сегодня 16:48 «Вряд ли он нормальный». Соседи — об убийце матери с сыном в Котельниках Житель Котельников рассказал об убийце матери с сыном 0 0 0 Эксклюзив

В Котельниках сосед расправился с женщиной и ее шестилетним сыном. По предварительным данным, причиной стал громкий топот ребенка. Подробности жестокого убийства — в материале 360.ru.

Убийство матери и сына в Котельниках Жестокое убийство произошло в доме на Сосновой улице. Как сообщил Shot, 32-летнего Евгения раздражал постоянный шум в квартире сверху: мальчик бегал, топал и кричал В порыве ярости мужчина ворвался к соседям и жестоко расправился с женщиной и ее сыном. По предварительным данным, он забил их до смерти, а затем попытался скрыть следы преступления: раскидал вещи в доме, чтобы создать видимость ограбления. Источник 360.ru рассказал, что труп хозяйки квартиры и ее сына-первоклассника направили в морг для проведения судебно-медицинского исследования. Следователи возбудили уголовное дело. Предварительно, удары подозреваемый мог нанести слесарным молотком.

Что известно об убийце? Подозреваемого в убийстве оперативно задержали. По данным источника 360.ru, мужчина 1992 года рождения зарегистрирован в Шатуре, но проживал в Котельниках — по соседству с жертвами. Официально он не работал. Задержание подозреваемого подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Она рассказала, что в дежурную часть Котельниковского отдела полиции поступил звонок от жителя многоквартирного дома на улице Сосновой. Мужчина сообщил, что его сосед, который сейчас в командировке, уже несколько дней не выходит на связь с женой. Он попросил проверить квартиру.

Подойдя к двери, мужчина увидел, что она приоткрыта, а на полу в коридоре бурые пятна. По указанному адресу тут же выехали сотрудники полиции. В квартире ими были обнаружены с признаками насильственной смерти тела женщины 1991 года рождения и ее несовершеннолетнего сына. Ирина Волк официальный представитель МВД России

Правоохранители в течение нескольких часов установили личность и местонахождение подозреваемого. Его задержали по месту жительства.

Фото: Прокуратура Московской области

Мать подозреваемого Надежда рассказала 360.ru, что у сына никогда не было вспышек агрессии.

Совершенно спокойный человек, непьющий, некурящий, ненаркоманящий. <…> Ни кошку, ни собаку, никого не обидит. <…> Он говорил, что был конфликт с женщиной, которая топала постоянно. Надежда

По словам Надежды, сын почти не бывал дома из-за учебы и работы. «Я ничего про этот конфликт сказать не могу. Говорил когда-то, что они топали, что она (убитая мать — прим. ред.) постоянно провоцировала ребенка на крики. <… > Он писал участковому заявление на нее. <… > Соседка была свидетелем, тоже жаловалась на шум», — добавила она. Один из соседей сообщил 360.ru, что его ребенок дружил с погибшим мальчиком. По его словам, 14 декабря ему бы исполнилось семь лет. «Вряд ли он нормальный человек», — сказал сосед о подозреваемом. Соседи говорят, что у него было как в лаборатории: чисто и все по полочкам, подписаны все коробки дома. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области, подозреваемому предъявили обвинение в убийстве женщины и ребенка. Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела.