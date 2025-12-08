«Топал ножками и мешал»: неадекват убил соседку и ее 6-летнего сына в Котельниках

Обвиняемого в убийстве женщины и ребенка в Котельниках сняли на видео

Житель Котельников расправился с соседкой и ее маленьким сыном, потому что ему мешал шум в их квартире. Сейчас неадеквата задержали, с ним работают следователи.

Подробности конфликта между погибшей и соседом рассказал источник Shot. По его словам, мужчине давно мешало, что мальчик в квартире сверху постоянно бегал, «топал ножками и кричал».

На минувшей неделе он вломился к ним в жилье и там забил женщину с ребенком до смерти. После пытался замести следы и инсценировал ограбление.

Тела погибших нашла соседка: ей позвонил глава семьи и сообщил, что супруга не выходит на связь. Дверь в квартиру была открыта. Подозреваемого быстро задержали.