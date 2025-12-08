«Топал ножками и мешал»: неадекват убил соседку и ее 6-летнего сына в Котельниках
Обвиняемого в убийстве женщины и ребенка в Котельниках сняли на видео
Житель Котельников расправился с соседкой и ее маленьким сыном, потому что ему мешал шум в их квартире. Сейчас неадеквата задержали, с ним работают следователи.
Подробности конфликта между погибшей и соседом рассказал источник Shot. По его словам, мужчине давно мешало, что мальчик в квартире сверху постоянно бегал, «топал ножками и кричал».
На минувшей неделе он вломился к ним в жилье и там забил женщину с ребенком до смерти. После пытался замести следы и инсценировал ограбление.
Тела погибших нашла соседка: ей позвонил глава семьи и сообщил, что супруга не выходит на связь. Дверь в квартиру была открыта. Подозреваемого быстро задержали.
В региональном СК сегодня подтвердили факт случившегося и уточнили, что мужчине уже предъявили обвинение в убийстве женщины и ребенка. Тела погибших, как уточнили в ведомстве, нашли 6 декабря.
«По подозрению в совершении двойного убийства был задержан 32-летний сосед погибших. По результатам проведенных следственных действий мужчине предъявлено обвинение», — подчеркнули в пресс-службе.
Основной версией преступления сейчас называют затяжной бытовой конфликт.
Следователи и криминалисты уже провели осмотр места происшествия, изъяли смывы, срезы, одежду потерпевших и иные предметы. Допросили свидетелей, обвиняемого, назначили судебные экспертизы.
«Сегодня следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемого», — заключили в СК.