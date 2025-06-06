06 июня 2025 16:45 Суд заочно арестовал блогера Тлиашинову. Адвокат заявил о нарушениях в деле Адвокат Алешкин заявил о нарушениях в уголовном деле блогера Тлиашиновой 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Переехавшую в Дубай блогера Инну Тлиашинову заочно арестовали на два месяца по уголовному делу о неуплате налогов и легализации денежных средств. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Москвы, такое решение по ходатайству следствия принял Тверской суд столицы.

Мера пресечения начнет действовать с момента задержания или экстрадиции обвиняемой. «Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тлиашиновой Инны Алексеевны <…>, сроком на два месяца», — указали в инстанции. Представляющий интересы Тлиашиновой адвокат Андрей Алешкин в комментарии РИА «Новости» объяснил появление в обвинении статьи о легализации денежных средств. Он напомнил, что изначально его подзащитной инкриминировали только неуплату налога на 431 миллион рублей.

По его словам, блогер оформила ипотечный кредит с первым взносом в девять миллионов и в дальнейшем собиралась оплатить еще 20 с передачей квартиры в собственность другому человеку. По версии следствия, эти девять миллионов Тлиашинова пыталась легализовать через покупку недвижимости.

Фото: РИА «Новости»

Что не так с делом Тлиашиновой

В комментарии 360.ru адвокат Андрей Алешкин заявил, что следователи при формировании материалов дела допустили нарушение уголовно-процессуального кодекса. Поэтому он готовит апелляцию для обжалования решения об аресте в Мосгорсуде в ближайший понедельник. Защитник пояснил, что для предъявления обвинения Тлиашиновой вызвали не его, как представителя интереса блогера, а назначенного адвоката. «Я являюсь адвокатом Тлиашиновой с осени прошлого года и участвовал во всех налоговых проверках. У следователей были все основания и возможности со мной связаться», — пояснил Алешкин. Он добавил, что постоянно находился в контакте с ФНС, участвовал в комиссиях и подавал возражения на все решения. Но по последней проверке результата он не дождался, а об уголовном деле узнал из СМИ в конце апреля.

Я полагаю, что [назначенного] адвоката пригласили с нарушениями. Они должны были уведомить меня, провести со мной следственные действия. Назначенному адвокату неизвестна та информация, которую знаю я. Андрей Алешкин адвокат

Алешкин добавил, что во время заседания сообщил об этом суду, но его заявление оставили без внимания. «Судья сказал, что не располагает достоверными сведениями, хотя в показаниях потерпевшего, то есть представителя ФНС, указано, что я представляю интересы Тлиашиновой и участвую в деле», — подытожил Алешкин. Уголовное дело о неуплате налогов против блогера Инны Тлиашиновой подмосковные следователи завели в конце апреля. В вынесенном решении говорилось, что обвиняемую объявили в международный розыск. Представляющий интересы блогера адвокат в комментарии 360.ru назвал заявление следователей о розыске преждевременным. Он подчеркнул, что никакого избрания меры пресечения еще не было, а на судебное заседание криминалисты его не пригласили.