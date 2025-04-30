Объявление бизнес-коуча Инны Тлиашиновой в розыск — преждевременная мера. Такое заявление в комментарии 360.ru сделал ее адвокат Андрей Алешкин.

«Розыск — это преждевременно, мера пресечения не избиралась. Меня как ее адвоката на заседание никто не приглашал и не уведомлял. У следствия есть мой телефон», — подчеркнул юрист.

Следственный комитет возбудил против Тлиашиновой уголовное дело о неуплате налогов в размере 431 миллиона рублей. По данным СК Подмосковья, звездного бизнес-коуча объявили в розыск.

Следствие собирается ходатайствовать о заочном аресте фигурантки, так как сама она может находиться за границей.