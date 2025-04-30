Звездный коуч Тлиашинова попала под уголовное дело. Теперь официально

Против бизнес-коуча Инны Тлиашиновой завели уголовное дело о неуплате налогов. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

«Установлено, что в период с 2020 по 2022 год Тлиашинова уклонилась от уплаты налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 миллион рублей», — заявили следователи.

Коуча объявили в розыск. СК собирается ходатайствовать перед судом о ее заочном аресте — женщина может находиться за рубежом.

Ранее суд продлили срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег. Приговор будет действовать до 24 июня 2025 года. По версии следствия, блогер уклонялась от уплаты налогов.

Она получила 127 миллионов рублей, а частей этой суммы легализовала при покупке недвижимости в Москве.