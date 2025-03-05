05 марта 2025 23:45 «Сюрреалистичная реальность». Стали известны новые подробности расчлененки в Мурине В Мурине подруга «Арины» видела домогательства перед убийством онлайн 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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История убийства андрогина «Арины» в Мурине обрастает новыми подробностями. Оказывается, молодого человека убили чуть ли не онлайн — во время ссоры он был на видеосвязи со своей «подругой души» из Сочи. Об этом 360.ru рассказала Марина, управляющая апартаментами, которые снимала убитая «Арина».

Социофоб «Арина» По словам девушки, молодой человек Владислав, который называл себя «Арина», заехал в апартаменты в январе и произвел положительное впечатление. «Он признался, что не любит всякие шумные компании и все прочее, социофоб по большой части и очень чистоплотный. Постоялец пообещал, что проблем с оплатой не будет, поскольку у него есть постоянная работа — барменом», — поделилась Марина. При заселении управляющая поинтересовалась полом жильца, потому что с первого взгляда определить это было невозможно: розовый чемодан, маникюр, стрижка каре. Владислав признался, что «там» он мужчина и не исключил, что может снова захотеть «стать мужиком». Парень приехал в Ленобласть из Новокузнецка. Его отец — полицейский в отставке, мать умерла 20 февраля. «Арина» не поехала на похороны под предлогом нехватки денег, рассказала управляющая, ссылаясь на отца убитого. Марина отметила, что экс-струдник полиции стесняется наклонностей своего сына, однако заберет тело, чтобы похоронить на родине.

Убийство в прямом эфире В день убийства, 26 февраля, вечеринка началась в съемных апартаментах «Арины». В ней участвовал сам хозяин и семейная пара Даниил и Аркадий-Лолита, трансгендер*. Продолжить выпивать решили у друзей в Мурине. Об этом управляющая апартаментами узнала от следователя, ей запретили трогать обстановку в квартире до приезда правоохранителей. Своего жильца Марина узнала по фотографиям в Telegram-каналах, на это ее навел розовый чемодан, в котором вынесли тело. Она предположила, что это тот самый, который видела у Владислава при заселении.

Фото: РИА «Новости»

После убийства Марина поговорила с подругой «Арины» Кристиной, которая живет в Сочи. Девушка рассказала, что она общалась с парнем 24/7. Они созванивались по видеосвязи чуть ли не каждый час. В день убийства они тоже выходили на связь очень часто. Молодой человек рассказал Кристине, что едет выпивать с подругой. «В общем, когда он был там (в гостях у Лолиты — прим. ред.), он тоже с ней (с Кристиной — прим. ред.) общался. И вот она смотрит, что на заднем плане там напряженная ситуация, что этот муж (Даниил — прим. ред.) начал домогаться до этого (Арины — прим. ред.). Они все пьяные были, и он начал домогаться. Владислав трубку кинул», — пересказала Марина слова Кристины. Позже Кристина еще созванивалась с «Ариной» и наблюдала, как Даниил агрессивно домогается Владислава, делает непристойные предложения. Отказ «Арины» всерьез не принимает. Лолита выхватила трубку и заверила Кристину, что «она королева и все разрулит». После этого Владислав перестал выходить на связь, а Кристина начала стучаться во все инстанции с просьбой разыскать парня. Его расчлененное тело нашли спустя три дня в чемоданах у спуска к Неве. Девушка узнала об этом из новостей.

Аркадий-Лолита и его-ее увлечения Марина провела собственное «расследование» и узнала, что для семейной пары это не первый случай, когда они приглашали в гости небинарную* личность. Они снимали треш-видео, как издеваются над трансгендерами*. «Они любители „этого дела“, то есть они трэш-блогеры и решили стать популярными: приглашать всяких неординарных личностей, бухать с ними, а потом избивать на камеру — типа привлекать внимание к себе такими трэшовыми историями», — рассказала Марина. Зачинщицей была Лолита, она вела Telegram-канал, где выкладывала видео. Собеседница 360.ru добавила, что видела в этом канале видео с избиениями, где «ужас, что творилось» и слышала голосовые комментарии в поддержку Лолиты. После задержания пары админ канала удалил все посты. «Это какая-то просто сюрреалистичная реальность», — резюмировала Марина. *ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.